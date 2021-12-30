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社會 社會焦點 保障人權

「乾姐、乾弟」竟親嘴　她驚見丈夫和小三多張私密照

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲李男和「乾姐」有不正當往來。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名羅姓女子和李姓人夫以「乾姐、乾弟」相稱，未料兩人竟私下交往，被發現有親嘴等親密照片，因此遭氣炸的李男正宮提告求償100萬元。法官判羅女得賠償20萬元。

判決指出，李妻控訴，羅女在2018至2020年和丈夫有超越一般社交不正當往來，且孤男寡女共處一室不避嫌，多次單獨出遊並發生親密關係，最終甚至同居。

李妻指控，因羅女糾纏丈夫不放，她到對方住處一查究竟，竟遭羅用腳狠踢，造成左手臂挫傷；之後有次羅又賞了她一大耳光，導致左臉紅腫、顴骨處挫傷。她因此對羅女求償80萬元精神慰撫金，另20萬元醫療及其他費用，一共100萬元。

▼法官認為，李男和羅女至少交往半年。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

羅女則辯稱，李男在教會認她當姐姐，有空就會來她家看她，兩人並沒有接吻，拍攝的照片「只是動作而已」，李是要逗她開心。

但桃園地方法官認為，羅女跟李男於2018年11月至2019年4月間，拍了很多張合照，有摟在一起、有親臉頰、也有親嘴，且摟在一起的照片還是在戶外拍攝，顯已逾越普通朋友的一般社交行為。

法官認為，李妻與李男結婚20年，婚後並育有子女，她的配偶權受到侵害，精神上應受有相當痛苦；依據照片的拍攝日期，被告跟李男交往期間至少是6個月，判她賠償20萬元為適當。全案可上訴。

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