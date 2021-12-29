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高三妹幫顧外甥遭姊夫毒殺！他為了「報復」岳父一家　警方曝動機

▲▼高三妹遭姊夫毒殺。（圖／翻攝自影片）

▲高三妹遭姊夫毒殺。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北邢台威縣一名18歲女孩萌萌（化名）最近到姊姊家，幫忙照料孩子。期間姊夫以預防感冒為由，讓萌萌喝下混有劇毒農藥百草枯的感冒藥。父親事後悲痛提到，自己與女婿的關係還不錯，「我待他不差，他過節也會上我那兒去。」警方29日通報了，兇手行兇是為了「報復」。

據威縣公安微信公眾號消息，2021年12月17日22時許接到報警，轄區居民馬某（女，18歲）在醫院住院治療時，尿液中檢出百草枯成分，懷疑被其姊夫陳某投毒。警方立即開展調查取證、現場勘查等工作，並在第一時間將陳某控制，12月19日將犯罪嫌疑人陳某刑事拘留。

經偵查，犯罪嫌疑人陳某自感家庭經濟條件差，其岳父一家人「瞧不起自己」，遂產生報復念頭。12月5日晚，將家中剩餘的除草劑用水稀釋後，分兩次讓馬某服用，造成馬某中毒。2021年12月28日，犯罪嫌疑人陳某因涉嫌故意殺人罪被執行逮捕。

綜合陸媒報導，本月5日，萌萌的姊姊因為有事外出，所以請她去家裡幫忙照料孩子，但當天姊夫以預防感冒為由，讓萌萌喝下兩杯混有百草枯的感冒藥，隔天萌萌上吐下瀉、渾身沒勁，起初家人以為是感冒，於是到診所買藥讓她服用，但情況並沒有好轉，又帶萌萌到診所治療，不過病情仍不斷惡化，家人連忙將她送到大醫院治療。

但萌萌的醫師卻查不出病因，家人只好替萌萌轉到河北省人民醫院，直到17日，醫師才從萌萌的身體中，檢測出百草枯的成分，對此，萌萌的姊姊表示，妹妹並未喝過奇怪的東西，只記得12月5日那天，丈夫沖泡感冒藥給萌萌喝，但裡頭卻有股怪味，家人越想越不對勁，檢驗報告出爐後，決定向當地警方報案處理。

事後，萌萌嬸嬸曾透露，現在孩子的狀況不佳，肺部纖維化，連肝腎功能也嚴重損傷，長時間呈現昏迷狀態。

父親提到，自己與女婿的關係還不錯，「我待他不差，他過節也會上我那兒去。」他稱，女婿平日在外打工，與他們一家人接觸的機會確實不多，而萌萌還未查出病因時，女婿也曾到醫院探望，並沒察覺有異常，「目前女婿已被公安機關控制，暫不清楚他為何要投毒。」

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