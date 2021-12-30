杏仁派「藏磁磚」一咬痛到流淚　麵包店反酸她不知典故：這是幸運

▲杏仁派「藏磁磚」，顧客一口咬下痛到流淚，竟被麵包店酸「還是有客人不知道」...（圖／爆怨公社）

記者柯沛辰／綜合報導

有顧客29日到桃園某麵包店買了2個杏仁派，結果回家一口咬下，當場痛得眼淚直流，才赫見派裡有一小塊完整的磁磚。事後，顧客回去詢問麵包店，但店員理直氣壯回覆「那是國王派，裡面有瓷偶是正常的」、「吃到是幸運」。顧客不滿店家態度，二度上門理論，並要求調閱監視器，業者才軟化道歉，怎料30日店家在臉書介紹國王派典故，竟寫「還是有客人不知道」，引發網友怒火。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，父親12月29日到麵包店購買杏仁派、蘋果派、小吐司等產品，一共花費777元。隔天，母親順手拿了一個杏仁派來吃，不料一口咬下，竟痛得眼淚直流，還發現裡頭有一塊磁磚。事後，她到麵包店詢問，但女店員回覆「那是國王派，有瓷偶正常」、「吃到是幸運」，還強調一定都會告知購買的客人「派內有機會吃到瓷偶」。

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▲原PO拍下現場並出示收據，證明現場無任何標示及提醒。（圖／爆怨公社）

原PO說，當時女店員講完一臉鄙夷，好像覺得她是土包子奧客，連國王派的傳統都不知道，隨後便轉身離開，不再搭理她。她聽完後一頭霧水，因為告示牌明明標示杏仁派，而非國王派，所以她立刻撥電話給父親，詢問店員當天是否有提醒，但父親氣憤強調，當時店員確實沒有告知，願意親自到店內與之對質。

父親來到店內後，立刻要求調閱監視器、還原現場，結果其中一名店員立刻態度180度大轉變，急忙道歉解釋「剛剛與麵包師傅確認，國王派是昨天開始才放入瓷偶，所以昨天他們店員也不知道有放，故未告知客人需注意，商品告示板也未標示...」。該名店員表示，剛剛回答原PO的那位女店員昨天休假，並未上班，所以搞不清楚狀況。

▲業者在臉書貼文介紹國王派，理由是「還是有客人不知道」。（圖／爆怨公社）

不過，業者30日在臉書介紹國王派典故，理由竟寫「還是有客人不知道」，還稱「不管有沒有小瓷偶，食用時都要特別注意小心」，讓網友們看完傻眼，紛紛留言怒轟「之前都沒放，現在突然放了，還譏諷客人不知道典故？」、「不是不了解典故吧！是你們店員連換麵包了都不知道，也沒有告知客人」、「不是每個人都知道法國人的傳統禮俗，建議除口頭告知，要同時在包裝以明顯貼紙標示」、「一副笑人讀書少連典故都不知道的澄清文」、「這是應該要眾所皆知的常識嗎？」

還有人質疑，「用磁磚代替瓷偶？省成本嗎？」、「自己都說會放陶瓷做的陶偶，結果你們是放磁磚，不是瓷偶...」、「話說你們的瓷偶也太像馬賽克瓷磚了吧，感覺吃到一點都不幸運了」、「這是磁磚吧！瓷偶是什麼？ 是有人物型態、動物型態那才叫瓷偶，這是什麼偶？」、「你那個是馬賽克不是瓷偶，要不要請衛生局去查一下？」、「什麼小磁偶 那是小磁磚吧！還要發文調侃客人？承認疏失很難嗎？」

▼派內放的是一塊小磁磚，外型不似「瓷偶」。（圖／爆廢公社）

碰巧的是，民進黨立委高嘉瑜30日也在臉書分享典故，「大家聽過國王派嗎？吃到小瓷偶的人就能有一年的好運，好吃又好玩，但是請小心服用」。

她解釋，法國的除夕夜不像聖誕節，沒有傳統甜點，可是到了1月6日主顯節時，會吃藏有小瓷偶的國王餅，吃到的人就能成為當日的國王或皇后，並擁有整年的好運。

高嘉瑜指出，國王餅內藏的小瓷偶，法語稱為「fève」，意為「蠶豆」，「在最古老的國王派中確實是使用蠶豆，一直到了近代，蠶豆才被小瓷偶取代，象徵新生與希望！」

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