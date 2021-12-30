快訊／北市防疫旅館3人確診　77名接觸者PCR採檢結果出爐

記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布北市中正區某檢疫旅館發現3例個案確診。對此，北市副市長黃珊珊下午於北市記者會表示，經調查後不排除為旅館內的群聚感染，並且已讓同樓層房客居家隔離，上下樓層的房客，安排至其他樓層居住。

▲北市中正區疑有群聚感染的防疫旅館PCR結果。（圖／北市府提供，下同）



目前防疫旅館77人進行PCR採檢，8名旅館員工為陰性，現住48名旅客中2人陽性、3人採檢未出爐，已離開旅館21人中9人陰性、12人未出爐。

黃珊珊表示，旅館中第一個確診個案17099於12月14日從深圳入境，第二例確診個案12月22日從美國入境，第三例確診個案12月16日自日本入境，第二例、第三例都是在12月29日採檢確診；而從這幾個案入住重疊時間看來，應該是在12/22-25日之感染，不排除是旅館內的群聚感染。

黃珊珊說，目前已將同樓層房客進行居家隔離，上下樓層的房客，安排至其他樓層居住，整棟旅館會在今天清空。接下來，會監測旅館員工健康監測，也會查閱是否有人進出確診者房間，加強員工教育訓練。

另外也會找專家到旅館調查空調設備、環境採檢，視調查結果強化後續防疫措施，現在中央已針對確診者做基因定序 確認是否為同樣的群聚案例，並且完整採檢清消將旅館淨置7天。