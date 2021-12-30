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疫情嚴峻病毒變變變！西螺福興宮點藥師佛燈、觀音佛祖燈多3倍

▲2021年台灣受到新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻衝擊，信眾藉由宗教力量安定民心，西螺福興宮各種平安點燈祈福大幅成長，而藥師佛燈、觀音佛祖燈更是成長3倍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2021年台灣受到新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻衝擊，信眾藉由宗教力量安定民心，西螺福興宮各種平安點燈祈福大幅成長，而藥師佛燈、觀音佛祖燈更是成長3倍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

2021年台灣受到新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻衝擊，人心浮動不安，信眾藉由宗教力量安定民心，西螺福興宮各種平安點燈祈福大幅成長，而藥師佛燈、觀音佛祖燈更是成長3倍。距離農曆春節還有一個月，已有民眾開始到廟宇點燈祈求來年平安順遂。

雲林西螺福興宮太平媽祖廟依往例在每年農曆12月24日民間信仰習俗送神返回天庭日子後，會將信眾安奉太歲及點燈進行祈福圓滿儀式後整理，等待新的一年正月初九「玉皇上帝」萬壽，幫信眾點燈祈福，信眾也會在農曆春節前往廟宇報名點燈。

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西螺福興宮後殿奉祀觀世音佛祖(觀世音菩薩)，祂發了大願要救度眾生「若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」大家也稱觀音菩薩為「大慈大悲」觀世音菩薩，信眾深信在病中的人們，都能獲得良醫治療、恢復健康，提升工作能力、人際關係增長，新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻期間，信眾點觀音佛祖燈祈福增多。

▲2021年台灣受到新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻衝擊，信眾藉由宗教力量安定民心，西螺福興宮各種平安點燈祈福大幅成長，而藥師佛燈、觀音佛祖燈更是成長3倍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廟方表示，觀世音佛祖配飾、藥師琉璃佛配飾只送不賣，結緣方式點「觀音佛祖燈」「藥師佛燈」即贈一條，數量有限送完為止。（圖／記者蔡佩旻攝）

另，在三樓的釋迦如來佛祖殿奉祀「藥師如來佛」，疫情嚴峻信眾前往祈福眾多，有的幫父母、子女點「藥師燈」，祈往平安健康度過這波疫情風暴，廟方今年特別製作了觀世音佛祖配飾、藥師琉璃佛配飾，供信眾隨身攜帶消災延壽、遠離病痛；廟方表示，觀世音佛祖配飾、藥師琉璃佛配飾只送不賣，結緣方式點「觀音佛祖燈」「藥師佛燈」即贈一條，數量有限送完為止。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，2020年、2021年受到新冠狀病毒疫情影響，衝擊各行連各業，2020連大型宗教活動都暫停舉行，2021年廟宇也閉門謝絕信眾入廟上香祈福，但民眾點光明燈、平安燈祈福趨吉避凶，根據資料顯示並未減少，反而有逆勢成長，雖距離農曆春節還有30多天，台灣鄰近國家新冠狀病毒有升溫跡象，信眾到廟洽詢「安太歲」、「媽祖平安燈」、「文昌燈」、「財利燈」等服務，情形比往年早，許多信眾提前完成點燈，現已報名點燈信眾約5千多人，祈求新的一年心靈平和、健健康康。

▲2021年台灣受到新冠肺炎COVID-19疫情嚴峻衝擊，信眾藉由宗教力量安定民心，西螺福興宮各種平安點燈祈福大幅成長，而藥師佛燈、觀音佛祖燈更是成長3倍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廟方表示，觀世音佛祖配飾、藥師琉璃佛配飾只送不賣，結緣方式點「觀音佛祖燈」「藥師佛燈」即贈一條，數量有限送完為止。（圖／記者蔡佩旻攝）


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