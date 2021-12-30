雲林草莓也紅了！林內台3線旁採果賞花海　還有落羽松相伴

▲林內鄉長張維崢表示，雲林林內鄉草莓園近年積極推動網室安全種，推動親子採草莓休閒農業，提供民眾安全健康水果與觀光經濟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉是雲林縣最早種植草莓的地區，技術成熟，林內鄉長張維崢表示，雲林縣林內鄉草莓紅了，鮮紅欲滴果實，讓人垂涎外觀鮮紅，近年積極推動網室安全種，推動親子採草莓休閒農業，提供民眾安全健康水果與觀光經濟。

林內草莓園果農張秋蘭表示，今年品質產量均優，現在是品嚐當令優質草莓好時機。張秋蘭說，今年雖氣候因素較難管理，但在地果農經驗豐富，品質更勝往年，每顆鮮紅香味十足，是假期最佳親子採果地點。

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▲今年品質產量均優，現在是品嚐當令優質草莓好時機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張維崢表示，林內草莓園大多集中在林內往二水的雲141道路，與台3線旁，現在都已開放提供民眾採果，另公所於農田水利教育園區週邊布置的花海已經綻放，加上園區內落羽松、千萬羅漢松大道光廊等，歡迎全國民眾元旦、春節假期來林內享受最浪漫的季節。

▲林內草莓園大多集中在林內往二水的雲141道路，與台3線旁，現在都已開放提供民眾採果，另公所於農田水利教育園區週邊布置的花海已經綻放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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