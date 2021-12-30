春節檢疫1／4新制「希望壓下確診率」！陳時中：持平應該有把握

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心表示，因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，宣布自2022年1/4零時起（啟程日），旅客搭機前應檢附COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告。指揮官陳時中表示，相信新制能夠擋住一部份的疫情。

指揮中心今（30）日公布國內新增24例境外移入確定病例，以美國12例最多。公佈個案中，有19人為突破性感染，僅1名從阿拉伯聯合大公國返台的40多歲本國籍女性未打過疫苗，其餘4人調查中。隨著境外移入個案越來越多，有記者詢問，針對歐美等高風險國家，為何不升級為重點高風險國？

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此陳時中回應，全世界都是高風險國，各國也都跟著國內腳步加強入境把關，他也強調，1/4開始就要實施新制，「我相信新制下去後可以擋住一部分。」

針對境外移入確診率的部分，陳時中指出，若不算這個月及春節期間，目前入境時被採撿到的比率大概落在0.14%～0.15%，昨日報告雖到達0.18%，看似有增加一點，實際上並不然。他解釋，在春節專案後變成0.45%，「希望透過1/4新制能把這比例壓下來，或讓它至少持平，我對持平應該是有把握，壓下來是不見得，確實國外的案例實在是太多了。」