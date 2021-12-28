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雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

▲雲林郵局為了避免郵差被狗咬，發送每人1支「網球拍」，網球拍的拍面大，遇到犬隻攻擊可用來阻擋，又不會造成犬隻傷害，可說完全是「防犬神器」沒有之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林郵局為了避免郵差被狗咬，發送每人1支「網球拍」，網球拍的拍面大，遇到犬隻攻擊可用來阻擋，又不會造成犬隻傷害，可說完全是「防犬神器」沒有之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林褒忠鄉一名曾姓郵差日前送信時，遇見8旬翁遭比特犬攻擊，大喊狗名協助老翁解危，但自己卻也遭咬傷，昨日雲林郵局局長李英傑前往褒忠郵局慰問，郵差曾振旺除了說飼主並非故意放狗傷人，且事後已多次拜訪他表達歉意，因此並不會提告，也訴說郵差甘苦談，並傳授民眾防犬利器「網球拍」。

▲雲林郵局為了避免郵差被狗咬，發送每人1支「網球拍」，網球拍的拍面大，遇到犬隻攻擊可用來阻擋，又不會造成犬隻傷害，可說完全是「防犬神器」沒有之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日雲林郵局局長李英傑致贈慰問金與補品，請受傷郵差曾振旺安心養病，強調若要提告，郵局會全力協助，確保員工人身安全與工作權。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

褒忠鄉一處巷弄中，12月23日上午發生一起比特犬咬傷人事件，一名吳姓老翁騎電動自行車在巷弄中遭到突然奔出的比特犬攻擊，同時剛好郵差在送信，叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。最後在主人奮力壓制數分鐘才讓比特犬冷靜套上犬口罩，郵差及老翁送醫治療。

昨日雲林郵局局長李英傑則致贈慰問金與補品，請受傷郵差曾振旺安心養病，強調若要提告，郵局會全力協助，確保員工人身安全與工作權。對於民眾飼養的犬隻若咬傷郵差屢勸不聽，將可依規定不送郵件至其家中，請當事人自行前來郵局領取。

▲雲林郵局為了避免郵差被狗咬，發送每人1支「網球拍」，網球拍的拍面大，遇到犬隻攻擊可用來阻擋，又不會造成犬隻傷害，可說完全是「防犬神器」沒有之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲郵差曾振旺右小腿的傷口長4公分、寬1公分，但因嚴重撕裂不適合手術縫合，只能持續敷藥自然癒合，目前遵循醫囑請假休息中。（圖／記者蔡佩旻攝）

曾振旺表示，平時與同事間都會聊到防狗咬傷經驗，也會互相提醒哪戶住家有狗會咬人或比較兇，送郵件時會特別提防，而郵局為了避免郵差被狗咬，更發送每人1支「網球拍」，網球拍的拍面大，遇到犬隻攻擊可用來阻擋，又不會造成犬隻傷害，可說完全是「防犬神器」沒有之一。

回想當天比特犬攻擊狀況，曾振旺說，於該區送郵件期間，未曾見過那隻比特犬攻擊人，23日那天沒有帶著網球拍出勤，當時事發突然，眼看老翁被比特犬攻擊，也沒有想太多就，大喊狗的名字希望轉移牠注意力，不要咬老翁，也還好老翁也只受輕傷。

▲雲林郵局為了避免郵差被狗咬，發送每人1支「網球拍」，網球拍的拍面大，遇到犬隻攻擊可用來阻擋，又不會造成犬隻傷害，可說完全是「防犬神器」沒有之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日雲林郵局局長李英傑則致贈慰問金與補品，請受傷郵差曾振旺安心養病，強調若要提告，郵局會全力協助，確保員工人身安全與工作權。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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