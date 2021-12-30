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結合科技食農教育「東明自造教育及科技中心」座落東明國中揭牌

▲「東明自造教育及科技中心」的啟用，將培養學生運算邏輯的思維、動手解決問題的能力，並將科技價值融入課程與生活中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「東明自造教育及科技中心」的啟用，將培養學生運算邏輯的思維、動手解決問題的能力，並將科技價值融入課程與生活中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林第五所科技中心於12月30日正式揭牌啟用，座落於東明國中「東明自造教育及科技中心」除了支援鄰近國中小科技設備及專業師資，也肩負培養學生獨立思考、動手實作、創新創造及解決問題等能力的責任。自造教育及科技中心的陸續成立為雲林縣的科技教育提供更多的能量，期藉此提升學生科技素養與能力。

雲林縣政府教育處指出，「東明自造教育及科技中心」以智慧食農為主軸，結合科技與食農教育，並與夥伴學校成立科技領域社群，研發課程模組，透過巡迴教育、冬夏令營隊、新興科技體驗、科技產業探索等活動，培養學生「團隊合作」、「創造思考」與「問題解決」的能力。並辦理師資培訓、進修課程，讓科技教育在雲林縣的國中小學普及、深耕，進而涵養學生兼具科技與美學的核心素養，提升未來競爭力。

▲「東明自造教育及科技中心」的啟用，將培養學生運算邏輯的思維、動手解決問題的能力，並將科技價值融入課程與生活中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「東明自造教育及科技中心」學生體驗操作雷射雕刻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，除了虎尾國中、斗六國中、崙背國中、建國國中及東明國中5所自造教育及科技中心，雲林縣在土庫鎮越港國小也設立智慧教育中心，讓雲林縣學子從小扎根資訊科技相關知能，提早佈局，以面對未來社會及產業發展的趨勢。科技教育除了強調動手自製，也會運用科技工具澄清理解、歸納分析並解決生活中的問題，在問題解決與實作的過程中培養學生「設計思考」與「運算思維」的知能。

「東明自造教育及科技中心」的啟用，將培養學生運算邏輯的思維、動手解決問題的能力，並將科技價值融入課程與生活中，在「做」、「用」、「想」的歷程中，涵養學生自主學習的動力、溝通互動的能力，進而達致共好共榮的願景，打造「文化、科技、智慧」的雲林縣。

▲「東明自造教育及科技中心」的啟用，將培養學生運算邏輯的思維、動手解決問題的能力，並將科技價值融入課程與生活中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「東明自造教育及科技中心」以智慧食農為主軸，結合科技與食農教育，並與夥伴學校成立科技領域社群。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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