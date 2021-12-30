LIVE／北市跨年防疫最新說明　3類人禁參加「違者最高罰30萬」

記者袁茵／台北報導

台北市2022跨年晚會將於12月31日登場，並於下午3時開放民眾進場，此次與去年相同，執行進出口管制，須佩戴口罩、量體溫、完成實聯制等防疫作為，並且禁止居家檢疫、居家隔離和自主健康管理者參加，台北市長柯文哲30日召開防疫記者會，說明跨年防疫作為，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

面對跨年晚會即將到來，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市衛生局專委歐佳齡、台北市觀傳局主秘蕭君杰30日下午3時30分舉辦防疫記者會，並對跨年晚會防疫準備、北市疫苗預約系統進行說明。

此次跨年晚會於31日下午3時開放進入管制區，晚間7時舉辦活動；北市府表示，民眾須消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制後，由工作人員蓋手章後才可進場，服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流動廁所皆備有肥皂、洗手設備，並加強消毒頻率，廁所外部也增設供水站供民眾洗手。

北市衛生局日前指出，如果為居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾，包括表演者及活動工作人員，不得參加相關活動；若非為以上個案，但具有相關「旅遊史、職業別、接觸史、與確診者群聚紀錄」，建議仍避免參加跨年晚會。

針對自主健康管理者若參與跨年晚會，台北市衛生局回應，依據自主健康管理對象應遵守事項，包括禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，例如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動，若違反上述規定，居家「隔離」期滿的自主健康管理者可依《傳染病防治法》第48、67條，處罰鍰6萬至30萬元；居家「檢疫」期滿的自主健康管理者，可依《傳染病防治法》第58、69條，處罰鍰1萬至15萬元。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）