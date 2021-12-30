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彰化搶當第七都　政院：除人口達標外還要滿足1條件

▲彰化縣長王惠美就職三周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

記者杜冠霖／台北報導

竹竹合併升格議題日前掀起不小爭議，彰化縣日前也遞件搶當第七都，對此，行政院發言人羅秉成（30日）表示，彰化縣已滿足人口的第一條件，但還有第二個條件要審查，也就是要在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要，「內政部會按照程序辦理。」

「大新竹」的縣市整併升格案近來炒得沸沸揚揚，由於依照現行法規，即便竹竹併，「大新竹市」人口仍未達125萬升格條件，因此事涉《地制法》的修法。而人口早已達標的彰化縣，曾在馬政府時代提出升格失敗，此次再提出升格申請，行政院態度備受關注。

彰化縣長王惠美日前表示，目前新竹縣市還在因為修地制法而紛擾，但彰化縣的人口數，已經達到升格直轄市的法定門檻125萬人，不用修法就可以直接升格，「以彰化的產業、人文及交通要件，如果順利升格，將和台中市成為中部發展的雙引擎！」

對於彰化縣升格申請，內政部28日證實，已在上午11點20分時，收到彰化縣提出改制直轄市計畫的公文，將依地方制度法相關規定辦理。羅秉成則表示，縣市升格有兩個條件，除人口125萬人外，另個條件是要在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要，兩個條件都要兼具。

對於縣市升格，羅秉成指出，竹竹合併因人口不滿足要件，需要推動修法。而關於彰化前次申請升格失敗，是因時空環境不同，結果為何由主責部會辦理後送行政院核定，屆時政院才能做出決定。

王惠美表示，已經在27日送交內政部審議，盼行政院能在明年底審議通過。但彰化民眾對於升格的看法不盡相同。

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