國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

電信鐵塔強震後恐倒塌！青森「半夜撤離」48戶居民　鋼骨螺栓脫落

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本青森縣東方外海8日深夜發生強震，導致位於青森縣八戶市市中心一座電信鐵塔（約70公尺高）出現損傷、梁柱毀損與螺栓脫落，該鐵塔興建於30公尺高大樓的屋頂。當局擔心可能倒塌，今（11）日針對周邊48戶住宅發布避難指示，並針對周邊道路進行交通管制。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，該鐵塔位於青森縣八戶市中心的日本電信電話（NTT）八戶大樓的屋頂上，該棟大樓高度約30公尺，建於1970年，至於鐵塔則主要用於安裝行動通訊天線。

此次強震後，NTT在9日掌握損傷狀況，並於10日透過無人機檢查，發現支撐鐵塔的4根柱子中有1根在地上約50公尺處斷裂，約1000顆固定鋼骨的螺栓中則有19顆脫落。NTT表示，今年9月例行檢查時並未發現異常，且鐵塔損傷未對通訊功能造成影響。

因擔心後續一週仍可能發生強烈餘震，進一步威脅鐵塔安全，八戶市於11日凌晨0時針對鐵塔半徑50公尺內的48戶住家發布避難指示。市府人員與NTT代表逐戶拜訪，呼籲居民前往避難所或入住NTT所安排的飯店。

截至11日上午，已有6戶居民入住公民館避難所，另有5人入住飯店，居民普遍表示因地震與二次災害風險感到不安，寧可暫時撤離。

83歲居民小川廣志表示，他接獲町內會長的通知後前往避難所，擔心若鐵塔倒塌，屋頂部分可能直接砸向自家公寓。另一名50歲女性也說，「鐵塔若倒塌，可能造成大災難，讓人非常害怕」。

此外，部分未在避難指示範圍內的居民仍因恐慌與不安而自行撤離。入住酒店的30多歲男性指出，擔憂地震後還有二次災害風險，且住處就在鐵塔正前方，知道情況時非常恐懼，打算暫時持續避難。

NTT東日本在11日會議表示，目前鐵塔「立即倒塌的可能性低」，計畫在年底前完成補修。補修作業包括搭建鷹架約需2週，實際施工約需數日至一週，合計約3週，但施工時程仍可能受天候與後續地震影響延長。

此外，避難與施工導致八戶市中心國道45號約1公里路段自11日凌晨0時半起封閉，尚未確定解除封閉時間。該路段為市區內重要幹道，附近有住宅與商店，通行受阻造成周邊道路出現塞車情況。

當地上班族反映，平時10分鐘的路程再受到交通管制的影響後延長至40分鐘，影響通勤及日常行程。巴士停靠站亦暫停使用，居民需步行替代。

地震工學專家、明星大學副教授鱒澤曜分析，當建築物高度越高，則地震時晃動越劇烈，屋頂鐵塔因受力大而造成柱子損傷，且鋼管溶接部分可能強度不足，是造成斷裂的原因之一。

電信鐵塔強震後恐倒塌！青森「半夜撤離」48戶居民　鋼骨螺栓脫落

日本客機引擎「空中停擺」　緊急迫降函館

日本北海道札幌丘珠機場今（11）日發生一起客機緊急狀況，一架北海道航空系統（HAC）營運、準備飛往秋田的日本航空JAL2823螺旋槳班機，疑似因低溫降雪造成引擎結冰，右側引擎在起飛後不久突然停止運作。

即／南韓光州圖書館崩塌　4活埋1死亡

倉鼠咬袖子　熱情邀主人來作客

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

性侵未成年！「N號房」淫魔趙主彬入獄47年

日韓要聞日本青森縣八戶市鐵塔強震

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

