電信鐵塔強震後恐倒塌！青森「半夜撤離」48戶居民　鋼骨螺栓脫落

八戸のNTT東日本の鉄塔の柱が破談⁉️— XDG???? (@xdgjp) December 11, 2025
阪神大震災では鉄骨造の溶接欠陥と柱脚部の破断が大量に出て後に基準等が大幅に強化された…
これは1970年の工作物…
日本電信電話公社（電電公社）だから基準もしっかりしていそうだけど…
大きな地震が来て倒壊は免れて役目を全うしたと脆性破壊だけど https://t.co/Co1wQcJWyF pic.twitter.com/MIAvtwrs4g
記者羅翊宬／綜合外電報導
日本青森縣東方外海8日深夜發生強震，導致位於青森縣八戶市市中心一座電信鐵塔（約70公尺高）出現損傷、梁柱毀損與螺栓脫落，該鐵塔興建於30公尺高大樓的屋頂。當局擔心可能倒塌，今（11）日針對周邊48戶住宅發布避難指示，並針對周邊道路進行交通管制。
根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，該鐵塔位於青森縣八戶市中心的日本電信電話（NTT）八戶大樓的屋頂上，該棟大樓高度約30公尺，建於1970年，至於鐵塔則主要用於安裝行動通訊天線。
此次強震後，NTT在9日掌握損傷狀況，並於10日透過無人機檢查，發現支撐鐵塔的4根柱子中有1根在地上約50公尺處斷裂，約1000顆固定鋼骨的螺栓中則有19顆脫落。NTT表示，今年9月例行檢查時並未發現異常，且鐵塔損傷未對通訊功能造成影響。
因擔心後續一週仍可能發生強烈餘震，進一步威脅鐵塔安全，八戶市於11日凌晨0時針對鐵塔半徑50公尺內的48戶住家發布避難指示。市府人員與NTT代表逐戶拜訪，呼籲居民前往避難所或入住NTT所安排的飯店。
截至11日上午，已有6戶居民入住公民館避難所，另有5人入住飯店，居民普遍表示因地震與二次災害風險感到不安，寧可暫時撤離。
83歲居民小川廣志表示，他接獲町內會長的通知後前往避難所，擔心若鐵塔倒塌，屋頂部分可能直接砸向自家公寓。另一名50歲女性也說，「鐵塔若倒塌，可能造成大災難，讓人非常害怕」。
此外，部分未在避難指示範圍內的居民仍因恐慌與不安而自行撤離。入住酒店的30多歲男性指出，擔憂地震後還有二次災害風險，且住處就在鐵塔正前方，知道情況時非常恐懼，打算暫時持續避難。
NTT東日本在11日會議表示，目前鐵塔「立即倒塌的可能性低」，計畫在年底前完成補修。補修作業包括搭建鷹架約需2週，實際施工約需數日至一週，合計約3週，但施工時程仍可能受天候與後續地震影響延長。
八戸でビル鉄塔が倒壊恐れ 地震後に発覚、修復見通し立たず住民不安 https://t.co/glXtY0O0js— 朝日新聞(asahi shimbun） (@asahi) December 11, 2025
8日夜に青森県東方沖で発生した地震で、同県八戸市にあるNTT東日本の鉄塔（高さ約70メートル）で損傷が見つかった。
此外，避難與施工導致八戶市中心國道45號約1公里路段自11日凌晨0時半起封閉，尚未確定解除封閉時間。該路段為市區內重要幹道，附近有住宅與商店，通行受阻造成周邊道路出現塞車情況。
當地上班族反映，平時10分鐘的路程再受到交通管制的影響後延長至40分鐘，影響通勤及日常行程。巴士停靠站亦暫停使用，居民需步行替代。
地震工學專家、明星大學副教授鱒澤曜分析，當建築物高度越高，則地震時晃動越劇烈，屋頂鐵塔因受力大而造成柱子損傷，且鋼管溶接部分可能強度不足，是造成斷裂的原因之一。
