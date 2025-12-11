　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

▲父親節,父親,爸爸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲父遺囑完全排除小兒子，法院認侵害特留分仍須分產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

先立遺囑也無法剝奪特留分！南部1名父親生前遺囑僅指定3名子女繼承，小兒子完全被排除，他因此提告「回復繼承權」爭取權益。士林地院審理後認定遺囑程序雖合法，但內容已侵害小兒子依法保障的8分之1特留分，判決遺產須重新分配，小兒子分得8分之1，其餘3名兄姊各得7分之24。

該對父母共育有4名子女，大兒子、二兒子、長女與小兒子。父親於2023年過世後，小兒子發現父親帳戶在2020至2023年間多次遭提領、匯出，累計超過1252萬元，其中多筆由大兒子代為處理，因此懷疑兄姊未經授權處分父親財產。

此外，父親遺囑完全排除小兒子，小兒子主張這已明顯侵害其作為子女的法定特留分(1/8)，因此依法提起「回復繼承權」之訴，要求恢復應得份額。

▼法官認父親生前提領的1252萬元多屬自主花費或生前贈與，僅能計入遺產的是其過世帳戶內約390萬元，依特留分重新分配給小兒子1/8。（圖／AI製）

▲▼ 。（圖／AI製）

大兒子、二兒子與長女反駁指出，父親並未忽略小兒子，反而自2014年起陸續以小兒子名義存入81萬、93萬、86萬元定存，並於2014至2019年間匯款或交付支票給他，加總達538萬1546元，為父親生前財務安排的一部分，並非遺產。

三兄姊並稱，父親晚年在南部生活，由兄弟輪流照顧，帳戶提領皆依父親指示，用於生活費、醫療費與看護費，並無侵占。他們強調，父親選擇將遺產留給其中3名子女，是其生前規劃，不代表不給小兒子。

法官調查後認為，父親帳戶多筆提領與匯出多屬父親自主處分或生前贈與，並無兄姊侵占情形，因而不列入遺產計算；僅有467元差額需返還列入遺產。此外，遺囑見證程序完備，內容由見證人代筆、宣讀並經公證，屬合法有效。

不過，雖然遺囑有效，其內容排除小兒子，已侵害其依法應享有的特留分。依民法，子女特留分為遺產總額的8分之1，法院遂准許小兒子的扣減主張，命遺產重新分配，由小兒子分得8分之1，其餘由大兒子、二兒子與長女平均取得，各分得7分之24。

也就是說，父親名下遺產合計約390萬元，由於小兒子成功主張特留分，依法可取得全遺產的8分之1，約48.8萬元；其餘3名兄姊則依遺囑內容與法院調整後，各自分配7分之24，換算約114萬元；也就是說，雖然父親遺囑原本完全未提及小兒子，但在特留分制度保障下，遺產最終仍必須分給他至少1/8。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲特留分是法律強制保留給法定繼承人的最低繼承額，不論遺囑人喜不喜歡，只要是有繼承權的人，法律都保障他至少能分到那一部分遺產。（圖／AI製）

依現行民法，特留分是保障法定繼承人最低繼承額的制度，就算立有遺囑，仍不得任意剝奪子女、配偶或父母的最低份額，一旦遭侵害，繼承人可提起扣減請求，恢復應得比例。

不過，特留分是否過度限制遺囑自由近年爭議不斷，尤其「兄弟姊妹是否還要享有特留分」爭論激烈。法務部已宣布將特留分列入繼承編修法重點，預計2026年啟動修法程序，兄弟姊妹特留分制度可能走入歷史。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲現身轟法庭直播「淪事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道？
快訊／賓士男毒駕暴衝撞7車！　73歲翁倒垃圾遭撞死
爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？
女兒屁股「爬出蟯蟲」　媽掏出3、4隻嚇爛
獨／藍委父佔國有地！　蓋停車場賺大錢慘了
快訊／台積電秒填息！　台股大漲刷新高
封小紅書1年惹議　劉寶傑：國民黨很爛民進黨也很蠢
吳建豪被瘋傳暴瘦20KG臉凹陷！　她巧遇本尊揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲出庭轟法庭直播淪「事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道的？

快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

求職交出帳密淪詐騙共犯！2天幫洗錢163萬挨告　無罪理由曝光

獨／藍委父佔國有地蓋停車場賺大錢　被抓包急刨柏油拆鐵皮仍遭起訴

酒駕3犯男欠繳18萬「存款剩275元」　1年新屋被查封急繳清

京華城大辯論前哨戰登場！提示逾3400項證據　柯文哲11被告全到齊

女中尉偷吃同袍喊「戰情無法同睡」　正宮見孕照怒討百萬

新北女消防員爆誣陷主管跟騷　按門鈴騷擾長官

仙塔認罪被喊拍SWAG　李怡貞怒了：涉詐男律師怎不去？

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

柯文哲出庭轟法庭直播淪「事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道的？

快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

求職交出帳密淪詐騙共犯！2天幫洗錢163萬挨告　無罪理由曝光

獨／藍委父佔國有地蓋停車場賺大錢　被抓包急刨柏油拆鐵皮仍遭起訴

酒駕3犯男欠繳18萬「存款剩275元」　1年新屋被查封急繳清

京華城大辯論前哨戰登場！提示逾3400項證據　柯文哲11被告全到齊

女中尉偷吃同袍喊「戰情無法同睡」　正宮見孕照怒討百萬

新北女消防員爆誣陷主管跟騷　按門鈴騷擾長官

仙塔認罪被喊拍SWAG　李怡貞怒了：涉詐男律師怎不去？

台灣軍購F-16V美國延遲交付　AIT：正透過專案管理機制在協調！

金門民生路「偏心車道」引民怨！縣府急改回　民眾罵浪費公帑

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！　小煜一早限動驚魂留言8字

獨行俠再遭重擊！21歲主戰中鋒動刀提前報銷　下季陣容恐大搬風

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

柯文哲出庭轟法庭直播淪「事後紀錄片」：有什麼不敢讓人知道的？

快訊／賓士男毒駕暴衝連撞7車！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

AIT：國會審1.25兆國防預算時　期待回答立法機構朋友各項問題

父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

35歲男免教召沒出國被抓到　判刑2個月

沙鹿「媳婦斬首婆婆」奇案！　棄屍山溝

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

仙塔認罪被喊拍SWAG　李怡貞怒：男律師怎不去？

即／國道追撞3傷送醫　一度全線封閉

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

說話不算話星座Top 3 ！

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

更多

最夯影音

更多
台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面