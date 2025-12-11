父遺囑讓小兒子零元繼承！他提告大逆轉...獲判應得「特留分」

▲父遺囑完全排除小兒子，法院認侵害特留分仍須分產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

先立遺囑也無法剝奪特留分！南部1名父親生前遺囑僅指定3名子女繼承，小兒子完全被排除，他因此提告「回復繼承權」爭取權益。士林地院審理後認定遺囑程序雖合法，但內容已侵害小兒子依法保障的8分之1特留分，判決遺產須重新分配，小兒子分得8分之1，其餘3名兄姊各得7分之24。

該對父母共育有4名子女，大兒子、二兒子、長女與小兒子。父親於2023年過世後，小兒子發現父親帳戶在2020至2023年間多次遭提領、匯出，累計超過1252萬元，其中多筆由大兒子代為處理，因此懷疑兄姊未經授權處分父親財產。

此外，父親遺囑完全排除小兒子，小兒子主張這已明顯侵害其作為子女的法定特留分(1/8)，因此依法提起「回復繼承權」之訴，要求恢復應得份額。

▼法官認父親生前提領的1252萬元多屬自主花費或生前贈與，僅能計入遺產的是其過世帳戶內約390萬元，依特留分重新分配給小兒子1/8。（圖／AI製）

大兒子、二兒子與長女反駁指出，父親並未忽略小兒子，反而自2014年起陸續以小兒子名義存入81萬、93萬、86萬元定存，並於2014至2019年間匯款或交付支票給他，加總達538萬1546元，為父親生前財務安排的一部分，並非遺產。

三兄姊並稱，父親晚年在南部生活，由兄弟輪流照顧，帳戶提領皆依父親指示，用於生活費、醫療費與看護費，並無侵占。他們強調，父親選擇將遺產留給其中3名子女，是其生前規劃，不代表不給小兒子。

法官調查後認為，父親帳戶多筆提領與匯出多屬父親自主處分或生前贈與，並無兄姊侵占情形，因而不列入遺產計算；僅有467元差額需返還列入遺產。此外，遺囑見證程序完備，內容由見證人代筆、宣讀並經公證，屬合法有效。

不過，雖然遺囑有效，其內容排除小兒子，已侵害其依法應享有的特留分。依民法，子女特留分為遺產總額的8分之1，法院遂准許小兒子的扣減主張，命遺產重新分配，由小兒子分得8分之1，其餘由大兒子、二兒子與長女平均取得，各分得7分之24。

也就是說，父親名下遺產合計約390萬元，由於小兒子成功主張特留分，依法可取得全遺產的8分之1，約48.8萬元；其餘3名兄姊則依遺囑內容與法院調整後，各自分配7分之24，換算約114萬元；也就是說，雖然父親遺囑原本完全未提及小兒子，但在特留分制度保障下，遺產最終仍必須分給他至少1/8。

▲特留分是法律強制保留給法定繼承人的最低繼承額，不論遺囑人喜不喜歡，只要是有繼承權的人，法律都保障他至少能分到那一部分遺產。（圖／AI製）

依現行民法，特留分是保障法定繼承人最低繼承額的制度，就算立有遺囑，仍不得任意剝奪子女、配偶或父母的最低份額，一旦遭侵害，繼承人可提起扣減請求，恢復應得比例。

不過，特留分是否過度限制遺囑自由近年爭議不斷，尤其「兄弟姊妹是否還要享有特留分」爭論激烈。法務部已宣布將特留分列入繼承編修法重點，預計2026年啟動修法程序，兄弟姊妹特留分制度可能走入歷史。