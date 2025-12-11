　
社會 社會焦點 保障人權

最有機會阻止全聯9死！監工說謊：有拿滅火器去監火　慘遭打臉

▲▼台中全聯倉儲大火滾滾濃煙往上竄，傳20多人受困 。（圖／民眾提供）

▲全聯惡火9死偵結，檢方查出新菱公司陳姓工程師，是本案最有機會阻止的人，卻於偵訊時數度說謊。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

全聯倉儲惡火9死偵結起訴，案件細節也遭揭露。其中一名新菱公司陳姓主任工程師，擔任監工角色，於訊問時竟然欺騙檢察官，稱有持滅火器到地下一樓「監火」，被其他被告否認。檢方說，陳是本案最有可能阻止災害發生之人，卻企圖掩飾犯行，惡性重大。

檢警追查，全聯發包給營造廠商互益公司、冷凍設備廠商新菱公司，三方及主管都知道，地下一樓有鋪設大量保麗龍PS板，極度易燃，加上樓層間管道間隙相通，火星若掉下就會起火，是高風險施工環境，但三公司均沒有依法做好工安設備以及火災預防措施。

▲▼ 台中全聯倉儲大火。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳姓主任工程師擔任監工，騙檢察官自己有到地下一樓看PS板情況。（圖／ETtoday資料照）

事發當天，新菱公司藍姓現場負責人（副理）、陳姓監工（主任工程師）指示旗下包商紋禕工程行員工切割樓板，僅用簡易板材（矽酸鈣板、木板等）拼接鋪設遮擋火星，沒有使用防火毯，安全巡檢人員看見也沒有阻止，導致火星真的將PS板點燃，大火濃煙瞬間蔓延，導致9名工人（本國籍7人、越南籍移工2人）因為呼吸衰竭或燒灼傷死亡。

許姓小包商說，新菱公司藍姓副理（現場負責人）、陳姓主任工程師並未告知地下一樓撲滿PS板，若知道「就不會接這個工作了」。並且當天是陳以點工（臨時工）方式請求切割樓板。

施作切割的黃姓工人說，是臨時被叫去切割，不是本來要施作的內容，進行切割時，就由陳姓工人在下一層樓負責監火，陳聞到燒焦味道後，2人都沒看到火源，直到衝到一樓，才發現濃煙，且滅火器已經沒有用了，才趕緊逃離。

陳姓工人說，2人是臨時被叫去施作，沒有準備防火毯，陳姓主任工程師說會找人去地下一樓監火，但是沒有說明該處有PS板。從一早8點半開始由5樓往下切割後，只有自己一人監火，沒有其他人。現場有用矽酸鈣板跟其他板子遮擋。

▲▼ 台中全聯倉儲大火 。（圖／民眾提供）

▲陳姓主任工程師說法與其他小包商、工程師有出入。（圖／ETtoday資料照）

陳姓主任工程師於檢方訊問時，竟然騙稱，自己跟高姓工程師輪流帶滅火器到地下一樓，看看有無火星掉落，一定會有一人在地下一樓，直接遭高姓工程師否認，再加上小包商說法，證明現場是陳姓工人在監火，直接打臉陳姓主任工程師的辯解。

陳還說，自己有在前一天跟許姓小包商說明，現場有鋪設PS板，需要做好動火防護作業，也被許姓小包商等人否認。

檢方認為，陳姓主任工程師是最有能力阻止災害發生之人，見工人未使用防火毯，竟便宜行事撿拾現場矽酸鈣板，來遮擋圓形間隙，也未糾正制止工人，還說謊稱自己有監火，企圖掩蓋犯行，惡性重大。

12/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

最有機會阻止全聯9死！監工說謊：有拿滅火器去監火　慘遭打臉

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

