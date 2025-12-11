訊息轟炸！LINE「1功能」瞬間乾淨　一票人驚嘆實用：現在才知道

▲LINE聊天室分類。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人每天打開LINE，總會被各種官方訊息、公司群組或廣告洗版，一名網友分享神級功能，只要開啟「聊天室分類」功能，就能依照「好友、群組、官方帳號、社群」分類顯示，用戶可以快速找到想聊天的人。儘管該功能上線已一段時間，一票網友驚呼「現在才知道！終於可以不用被訊息炸掉」。

一名網友在Threads表示，如果不想一打開LINE就被官方訊息淹沒，可以開啟「聊天室分類」的功能，如此一來，用戶可選擇「好友、群組、官方帳號、社群」的頁面，能快速找到聊天室，讓原PO大讚非常方便。

文章曝光後，不少網友熱議，「那很多年前就有了，現在手機版缺可以自訂分類」、「這功能應該推出超過一年了欸」、「這功能好久了，開了之後沒關過，太方便了」。

儘管該功能上線已一段時間，一票網友笑虧現在才知道，「我真的現在才知道」、「我秒開，終於不用被代購群淹沒了」、「為什麼大家都知道，我現在才知道」、「我也是到現在才知道！終於可以不用被訊息炸掉」、「從哪裡設定」、「謝謝你，我不知道，立刻用」、「我就是那個老人 現在才知道」、「我也今天才知道，大感謝～終於畫面可以舒服一點了」。

▲2步驟就可開啟聊天室分類功能。（圖／記者劉維榛攝）



LINE官方說明，開啟「聊天室分類」功能後，會自動將分類至「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」、「社群」五個類別，用戶能透過分類區，更快速找到想打開的頁面。

※步驟也超級簡單，從設定→LINE Labs→打開聊天室分類即可。

除了系統提供的預設分類外， 用戶在電腦版還 可依照需求自行建立「家人」、「工作」或「朋友」等分類來管理聊天室，最多可建立10個分類。

▼電腦版聊天分類功能，能自行新增分類。（圖／記者劉維榛攝）

