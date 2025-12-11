　
聚焦全球經濟新秩序、跨境資產配置、家族傳承治理趨勢　中信銀行「亞資領航勢啟高雄」論壇邀請逾百人參與

▲▼中信銀行,論壇,全球經濟。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行12/10假高雄洲際酒店盛大舉辦「亞資領航　勢啟高雄」論壇，高雄市副市長林欽榮（中）、中信銀行總經理楊銘祥（右四）、個人金融執行長楊淑惠（左四）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（右一）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長尤昭文（右三）及與談貴賓共同合影。

圖、文／中信銀行提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）呼應亞洲資產管理中心政策，12/10假高雄洲際酒店盛大舉辦「亞資領航　勢啟高雄」論壇，以「鏈結全球契機　佈局世代財富」為主軸，深度聚焦全球經濟新秩序、跨境資產配置與家族傳承治理三大趨勢，活動集結超過百位產官學界與高資產客戶參與，展現中國信託銀行攜手推動臺灣成為亞洲資產管理中心的決心。

「亞資領航　勢啟高雄」論壇特別邀請高雄市副市長林欽榮親臨支持，中信銀行總經理楊銘祥表示，亞洲資產管理中心是臺灣在資產管理、家族治理與財富永續傳承的關鍵里程碑，而高雄是具備國際視野、創新能量與快速崛起潛力的新興重鎮，中信銀行長期深耕臺灣高資產客群，透過私人銀行團隊深化家族辦公室版圖，協助客戶凝聚家族共識，達成跨世代永續傳承，期盼藉由本次論壇提供更具競爭力及永續價值創新觀點。

值得一提的是，論壇聚焦全球經濟、另類投資、多元配置與家族治理四大主題，並邀請四位領域專家進行主題演說。中國信託證券投顧總經理陳豊丰以「洞悉2026全球經濟新秩序」為題，解析降息與人工智慧（Artificial Intelligence, AI）發展下的市場展望；霸菱私募信貸客戶投資組合資深總監張瑋真探討另類投資商機，強調私募工具亦可為投資選項，有機會提升長期報酬潛力；中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長尤昭文分析多元資產配置契機，介紹私募股權與對沖基金等商品特色；安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔則從稅負改革切入，剖析家族辦公室與傳承工具的實務布局。中信銀行私人銀行處處長楊子宏資深副總經理共同深入研討2026年變局下的資產管理、家庭傳承與投資機會，現場互動熱切。

中信銀行觀察到高資產客戶面臨的跨國界、跨世代挑戰，積極回應金融監督管理委員會開放政策，推動「家族辦公室服務」、「未具證券投信基金性質之境外基金產品」、「保費融資服務」、「自行質借服務」、「金融資產投資組合貸款服務（Lombard Lending）」及「跨境服務」等14項創新服務與產品，致力打造一站式資產管理平臺，服務範疇涵蓋境內外資產整合、企業股權配置、婚姻財產風險控管等項目，並整合海外與本地資源，深化全球客戶服務力道，再藉由跨領域團隊為核心，由稅務、法律顧問與客戶關係經理等專家，共同規劃客製化方案，協助客戶建立家族憲章與結構化的傳承系統。

▲▼中信銀行,論壇,全球經濟。（圖／中信銀行提供）

▲▼中信銀行呼應亞洲資產管理中心政策，12/10於高雄舉辦「亞資領航　勢啟高雄」論壇，中信銀行總經理楊銘祥於現場致詞，希望透過私人銀行團隊深化家族辦公室版圖，並期盼藉此論壇提供更具競爭力及永續價值創新觀點。

▲▼中信銀行,論壇,全球經濟。（圖／中信銀行提供）

另一方面，隨著超高資產家族對跨世代治理與國際化布局需求急遽增長，中信銀行已從財富管理層級昇華至家族治理與永續發展，家族辦公室服務自推出以來，已吸引逾 20 組高資產家族啟動專案規劃，顯示中信銀行完善的家族辦公室服務及深耕業務布局的決心。中信銀行持續以金融創新為核心，深化在地鏈結、拓展國際布局，並結合集團跨境能量、國際合作夥伴及政府政策，共同推動臺灣走向世界，成為亞洲區域重要的資產管理中心。

歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省
父遺囑讓小兒子0元繼承！他提告大逆轉
AV女優峇里島激戰15男被逮　官方宣布懲處
廠商要求刪「台灣是國家」留言！YTR拒絕　224萬業配沒了
陸軍誤炸3民宅！在地要求遷靶場：我大哥一家5口曾被打死

法國皇家齊聚專家推熟齡貓犬照護

法國皇家齊聚專家推熟齡貓犬照護

熟老齡寵物健康照護成臨床獸醫師與飼主共同關注的議題。法國皇家長期推動獸醫專業教育，今年12月7日於高雄舉辦第三屆法國皇家Vet Focus獸醫論壇，聚焦「熟齡貓犬健康管理與共病照護」，吸引300位獸醫師參與，共同探討熟齡貓犬健康照護方式。

台北醫大醫療科技展論壇王正坤分享從負債到打造21家醫美據點

台北醫大醫療科技展論壇王正坤分享從負債到打造21家醫美據點

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

台南勞工局攜手成大開論壇深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

AI依然是投資主旋律　永豐投顧估：明年台股上看3萬3千點

AI依然是投資主旋律　永豐投顧估：明年台股上看3萬3千點

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

