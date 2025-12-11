　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500

記者許宥孺／高雄報導

iPASS MONEY與LINE將於年底終止合作，過渡期間仍有許多使用者還不習慣操作方式。一卡通iPASS MONEY今（11）日強調，「錢錢都還在！」民眾只要下載iPASS MONEY APP，使用手機號碼一鍵登入，原用戶的帳戶餘額、交易紀錄與設定資料都完整保留，原先提供的消費支付、乘車碼功能也都能繼續使用。即日起至31日，用戶開通「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，最高能領到1500元大禮包。

▲▼一卡通iPASS MONEY提供消費轉帳、乘車、生活繳費等功能。（圖／記者許宥孺攝）

▲一卡通iPASS MONEY提供消費轉帳、乘車、生活繳費等功能。（圖／記者許宥孺攝）

一卡通票證公司總經理鄭鎧尹指出，一般民眾熟悉的LINE錢包內，經常使用的好友轉帳、生活繳費功能，其實一直以來都是由一卡通iPASS MONEY提供服務，改版後，用戶無需重新註冊，只要下載「iPASS MONEY 」APP，以手機號碼一鍵登入，就能看到原本錢包內的儲值餘額都還在，設定資料、交易紀錄也完整保留，好友轉帳、消費支付、乘車碼以及超過8200項繳費項目功能，都能無縫接軌、繼續使用。

▲▼一卡通iPASS MONEY提供消費轉帳、乘車、生活繳費等功能。（圖／記者許宥孺攝）

▲iPASS MONEY APP提供「票卡感應機」功能，綁定帳戶就能扣款儲值。（圖／記者許宥孺攝）

值得一提的是，「iPASS MONEY」 APP與原LINE錢包相比，功能還大升級，在APP內就能以儲值卡緊靠手機NFC感應區加值，且提供MeNGO、南高屏通勤月票相關服務，也支援日本PayPay付款，對哈日族來說是一大福音。

此外，iPASS MONEY 已開通國內多家知名大型通路，包括四大超商、星巴克、美廉社、中油、yoxi、燦坤3C、東森寵物、東森購物、環球購物中心等，並且串聯全國超過50萬用戶的「TWQR」，實現走到哪、付到哪。

▲一卡通票證公司總經理鄭鎧尹。（圖／記者許宥孺攝）

▲一卡通票證公司總經理鄭鎧尹強調，iPASS MONEY儲值金額沒有不見。（圖／記者許宥孺攝）

鄭鎧尹表示，統計iPASS MONEY會員逾700萬用戶，APP下載數至今已突破330萬里程碑，為了回饋用戶下載APP延續升級服務，推出限時回饋活動，即日起至12月31日止，只要在APP內開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立即享最高1000 元優惠券；同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享 500 元回饋，總計有1500元大禮包。

一名民眾表示，iPASS MONEY 改版後，其實只要下載APP，就會看到原先使用的功能、儲值餘額都還在，APP支援功能還比以前更好用，是日常生活消費、乘車、購物經常使用的支付方式，得知今日一卡通又要釋出千元大禮包，一定會準時打開APP開通自動儲值功能。

一名女學生表示，使用一卡通大概2、3年，改版後其實不需要重新註冊，預先儲值，去日本消費就不需要帶太多錢，在提供PayPay的店家通路只要打開APP讓店員掃碼就能支付，非常方便。

▲▼一卡通iPASS MONEY提供消費轉帳、乘車、生活繳費等功能。（圖／記者許宥孺攝）

▲透過一卡通搭乘大眾運輸累積「綠點」，能折抵多項生活消費。（圖／記者許宥孺攝）

一名通勤族表示，最常使用「iPASS MONEY」 APP內的「票卡感應機」功能，因為自己很常在匝口才發現月票過期，但在APP就能購買、過卡，完全不用跑一趟超商櫃檯加值，全部手續都在螢幕上能完成。且使用一卡通記名卡或 iPASS MONEY 乘車碼，搭乘大眾運輸就會累積「一卡通綠點」，綠點還支援生活消費折抵，已推薦多位身邊親友使用。

▲▼一卡通iPASS MONEY提供消費轉帳、乘車、生活繳費等功能。（圖／記者許宥孺攝）

▲即日起至12月31日，開通「自動儲值」、「自動儲值交易差額」功能，最高享1500元大禮包。（圖／記者許宥孺攝）

一卡通公司今指出，iPASS MONEY 透過自動儲值功能，徹底解決用戶消費時擔心餘額不足的問題，只需設定「自動儲值交易差額」 就能在支付時隨時確保帳戶餘額充足，連結指定28家合作銀行更享有儲值免手續費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省
父遺囑讓小兒子0元繼承！他提告大逆轉
AV女優峇里島激戰15男被逮　官方宣布懲處
廠商要求刪「台灣是國家」留言！YTR拒絕　224萬業配沒了
陸軍誤炸3民宅！在地要求遷靶場：我大哥一家5口曾被打死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500

聚焦全球經濟新秩序、跨境資產配置、家族傳承治理趨勢　中信銀行「亞資領航勢啟高雄」論壇邀請逾百人參與

「中華民國統治過大陸」　媒體人問賴清德：歷史怎麼改？

陳傑憲代言再生緣細胞生技　攜手石原智博以醫療與公益助家庭「打出人生全壘打」

國光客運「台中往返桃機」票價最高漲11%　朝馬站將搬遷

只活1天也要做自己！母子衝突10年突轉念　伴兒變性：多了個女兒

聲明稿／全聯就台中大肚區倉儲火災案發聲：配合司法調查、強化工安

廠商要求刪「台灣是國家」留言！千萬YouTuber拒絕　224萬業配沒了

教室內吸喪屍煙彈狂抖！國中女囂張喊：若上銬「幫我錄影發抖音」

AI翻譯互問「你們作業很多嗎？」　花蓮源城國小X北海道中川町「母語交流」超順暢

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500

聚焦全球經濟新秩序、跨境資產配置、家族傳承治理趨勢　中信銀行「亞資領航勢啟高雄」論壇邀請逾百人參與

「中華民國統治過大陸」　媒體人問賴清德：歷史怎麼改？

陳傑憲代言再生緣細胞生技　攜手石原智博以醫療與公益助家庭「打出人生全壘打」

國光客運「台中往返桃機」票價最高漲11%　朝馬站將搬遷

只活1天也要做自己！母子衝突10年突轉念　伴兒變性：多了個女兒

聲明稿／全聯就台中大肚區倉儲火災案發聲：配合司法調查、強化工安

廠商要求刪「台灣是國家」留言！千萬YouTuber拒絕　224萬業配沒了

教室內吸喪屍煙彈狂抖！國中女囂張喊：若上銬「幫我錄影發抖音」

AI翻譯互問「你們作業很多嗎？」　花蓮源城國小X北海道中川町「母語交流」超順暢

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

台新Richart美元定存最高6％　存1萬美元滿期領息1550元

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

6款1000元以下交換禮物！帶回紐約最潮香氛潤唇＋護手

永慶房屋AI行銷有感升級！買方搜尋更容易、看房詢問度同步提升

中菲行新任董座首場法說會登場　看好明年AI與電商物流需求

歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省

道奇「西語老師」確定缺席WBC　休季調整原因曝光

嘉義斥資1.1億推低碳電動公車　減碳200噸打造友善環境

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

生活熱門新聞

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

媽驚見女兒屁股「爬出蟯蟲」　半夜掏3、4隻嚇爛

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

訊息轟炸！LINE「1功能」瞬間乾淨　一票人現在才知道

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇網紅

明變天！　「雨最大」地區曝

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

冷氣忘關4天被罰1萬2500！勞動部回應了

適應不了在日本長住！他曝4點：台灣最適合待

更多熱門

相關新聞

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打

揮桿助弱勢！壽山盃高球賽1／10開打

敬典文教基金會將於明年1月10日在高雄信誼高爾夫球場舉辦「第25屆壽山盃公益高爾夫球賽」，活動延續「以球會友、以愛傳愛」精神，號召全台球友揮桿做公益，今年計劃勸募150萬元，支持3大弱勢團體設備需求，活動於15日開放報名。

只活1天也要做自己！母伴兒變性：多了個女兒

只活1天也要做自己！母伴兒變性：多了個女兒

當「連帶保證人」被拖下水！　美術館豪宅不保「一拍價7500萬」

當「連帶保證人」被拖下水！　美術館豪宅不保「一拍價7500萬」

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

高雄嬤深夜迷路　「忠心毛孫」當導航帶她回家

高雄嬤深夜迷路　「忠心毛孫」當導航帶她回家

關鍵字：

高雄一卡通iPASS MONEY一卡通LINE錢包轉帳繳費通勤支付自動儲值

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面