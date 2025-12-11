錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500

記者許宥孺／高雄報導

iPASS MONEY與LINE將於年底終止合作，過渡期間仍有許多使用者還不習慣操作方式。一卡通iPASS MONEY今（11）日強調，「錢錢都還在！」民眾只要下載iPASS MONEY APP，使用手機號碼一鍵登入，原用戶的帳戶餘額、交易紀錄與設定資料都完整保留，原先提供的消費支付、乘車碼功能也都能繼續使用。即日起至31日，用戶開通「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，最高能領到1500元大禮包。

▲一卡通iPASS MONEY提供消費轉帳、乘車、生活繳費等功能。（圖／記者許宥孺攝）



一卡通票證公司總經理鄭鎧尹指出，一般民眾熟悉的LINE錢包內，經常使用的好友轉帳、生活繳費功能，其實一直以來都是由一卡通iPASS MONEY提供服務，改版後，用戶無需重新註冊，只要下載「iPASS MONEY 」APP，以手機號碼一鍵登入，就能看到原本錢包內的儲值餘額都還在，設定資料、交易紀錄也完整保留，好友轉帳、消費支付、乘車碼以及超過8200項繳費項目功能，都能無縫接軌、繼續使用。



▲iPASS MONEY APP提供「票卡感應機」功能，綁定帳戶就能扣款儲值。（圖／記者許宥孺攝）

值得一提的是，「iPASS MONEY」 APP與原LINE錢包相比，功能還大升級，在APP內就能以儲值卡緊靠手機NFC感應區加值，且提供MeNGO、南高屏通勤月票相關服務，也支援日本PayPay付款，對哈日族來說是一大福音。

此外，iPASS MONEY 已開通國內多家知名大型通路，包括四大超商、星巴克、美廉社、中油、yoxi、燦坤3C、東森寵物、東森購物、環球購物中心等，並且串聯全國超過50萬用戶的「TWQR」，實現走到哪、付到哪。

▲一卡通票證公司總經理鄭鎧尹強調，iPASS MONEY儲值金額沒有不見。（圖／記者許宥孺攝）



鄭鎧尹表示，統計iPASS MONEY會員逾700萬用戶，APP下載數至今已突破330萬里程碑，為了回饋用戶下載APP延續升級服務，推出限時回饋活動，即日起至12月31日止，只要在APP內開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立即享最高1000 元優惠券；同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享 500 元回饋，總計有1500元大禮包。

一名民眾表示，iPASS MONEY 改版後，其實只要下載APP，就會看到原先使用的功能、儲值餘額都還在，APP支援功能還比以前更好用，是日常生活消費、乘車、購物經常使用的支付方式，得知今日一卡通又要釋出千元大禮包，一定會準時打開APP開通自動儲值功能。

一名女學生表示，使用一卡通大概2、3年，改版後其實不需要重新註冊，預先儲值，去日本消費就不需要帶太多錢，在提供PayPay的店家通路只要打開APP讓店員掃碼就能支付，非常方便。

▲透過一卡通搭乘大眾運輸累積「綠點」，能折抵多項生活消費。（圖／記者許宥孺攝）



一名通勤族表示，最常使用「iPASS MONEY」 APP內的「票卡感應機」功能，因為自己很常在匝口才發現月票過期，但在APP就能購買、過卡，完全不用跑一趟超商櫃檯加值，全部手續都在螢幕上能完成。且使用一卡通記名卡或 iPASS MONEY 乘車碼，搭乘大眾運輸就會累積「一卡通綠點」，綠點還支援生活消費折抵，已推薦多位身邊親友使用。

▲即日起至12月31日，開通「自動儲值」、「自動儲值交易差額」功能，最高享1500元大禮包。（圖／記者許宥孺攝）



一卡通公司今指出，iPASS MONEY 透過自動儲值功能，徹底解決用戶消費時擔心餘額不足的問題，只需設定「自動儲值交易差額」 就能在支付時隨時確保帳戶餘額充足，連結指定28家合作銀行更享有儲值免手續費。