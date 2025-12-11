廠商要求刪「台灣是國家」留言！千萬YouTuber拒絕　224萬業配沒了

記者曾筠淇／綜合報導

義大利YouTuber、音樂家「Davie504」累積「千萬訂閱」，他近日透過影片透露，他曾因為在一則影片底下留言「台灣是個國家」，而被廠商要求刪除，否則會撤掉贊助。但他最終並沒有答應，他選擇自由發言、維護心中的正義。

「Davie504」昨日透過影片發文表示，他想說一件從沒有公開說過的事情，那就是他曾失去一家手機遊戲公司的贊助，因為對方曾想讓他「沉默」。回想五年前，他得到他人生中最大的贊助，一共是7萬5000美元（約新台幣224萬元）。

「Davie504」透露，他當下很快就答應這個合作，他跑遍各家樂器店，並且花了1萬美元（約新台幣30萬元）來採購，然後開始拍攝影片。後來他將影片寄送給贊助商、簽了合約，甚至還被誇做得好，然而，就當他準備上傳影片，贊助商卻突然提出另個要求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Davie504」說，贊助商要他修改的，不是影片、不是腳本，而是要他刪除「我一年前寫的YouTube留言」。從影片中可見，他寫的留言是「Slap like noe for an EPIC 2020 PS:Taiwan is a country,noobs.」

遊戲公司直接給出兩個選擇，一個是刪除這則「台灣是個國家」的留言，並說「這只是地區」，這樣就能拿到那7萬5000美元（約新台幣224萬元）；如果不刪除留言，他們則會撤銷整個贊助，且即便「Davie504」已經花了1萬美元（約新台幣30萬元），他們也不會支付這筆費用。

「Davie504」最後選擇不妥協、取消合作，並且拿掉影片中的贊助畫面，他認為，他應該保留他心中的正義。該則影片曝光後，吸引不少網友留言抖內，截至目前為止，該影片也已累積16萬次觀看次數。