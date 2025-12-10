　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團變天乾冷！台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程出爐

▲▼受強烈大陸冷氣團持續影響，合歡山區已有固態降水及局部路面結冰情形。（圖／公路局提供，下同）

▲入冬首波大陸冷氣團將來襲，高山有望降雪。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

入冬首波冷氣團來襲！中央氣象署表示，今天（10日）起東北季風減弱，開始回溫，預計13日（周六）晚間有大陸冷氣團南下，14日（周日）晚間至15日（下周一）清晨是最冷時刻，偏乾冷，北台灣下探12度，局部地區可能低於10度。氣象專家指出，預報屆時台北低溫13度，預判會成為入冬第一波大陸冷氣團。

氣象署預報，13日晚間起冷氣團南下，由北往南降溫，14、15日轉為乾冷，14日整天偏冷，北部白天高溫僅約14度。這波冷氣團最冷時間在14日晚間到15日清晨，加上輻射冷卻效應影響，中部以北、東北部12至13度，其他地區14至16度，沿海空曠地區不排除到10度以下。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，13日白天溫度下降還不明顯，北部、東北部高溫維持在21至23度，中部及花東24至27度，南部甚至仍有28度或以上。夜清晨溫度逐漸下降，中北部、東北部都市地區將逐漸降到16至18度間，空曠地區可能會降到15度，南部及花東地區也會逐漸降到20度上下。

吳聖宇說，溫度降下去之後，14日白天受到冷空氣持續侵入影響，雖然天氣好轉，大部分地方有陽光，但溫度回升幅度有限，預估14日白天北部、東北部白天高溫仍只有在16至18度間，明顯偏冷；14日晚間至15日清晨是溫度低點，配合輻射冷卻作用，預估中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區低溫可能降到10度或以下，由於預報台北市低溫13度，因此預判會成為入冬第一波大陸冷氣團，南部及花東都市地區低溫也會降到14至17度，各地都明顯較偏冷。

▼最冷兩天台北下探13度。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝吳聖宇粉絲團）

12/08 全台詐欺最新數據

冷氣團變天乾冷！台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程出爐
