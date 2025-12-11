高雄恐怖住客！房子遭法拍…竟入侵大樓地下室當家「潛藏3年」

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名71歲郭姓男子因房子遭法拍後無家可歸，竟入侵原住處大樓的地下室當家，不僅擺放個人床鋪，還堆放私人用品，居住長達2、3年之久。住戶不滿郭男長期佔用公共空間，還擅自使用大樓水電，報警控他「侵入住宅」，警方受理後，將他依現行犯逮捕送辦。

▲高雄恐怖住客！房子遭法拍竟入侵大樓地下室當家還潛藏3年。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，郭男為復橫一路某大樓前住戶兼前管理員，房屋遭法拍後，因為無家可歸，居然腦洞大開，占用該大樓廢棄地下室做為生活居所。據了解，該地下室因年久失修，已經廢棄，幾乎無住戶下去，他也因此將自己床鋪及私人生活用品都擺放在那，甚至擅用大樓的水電。

▲▼高雄恐怖住客！阿伯房子遭法拍…竟入侵大樓地下室當家。（圖／記者賴文萱翻攝）

現任屋主60歲魯女認為其產權遭侵害，且認為對方有侵入住宅等情形，10日報警處理，員警依規定受理並將郭男帶返所，全案偵訊後函請高雄地檢署偵辦。

不料，今（11）日警方再次獲報，郭男竟再次侵占該大樓地下室空間，員警到場將他依侵入住宅現行犯逮捕，並配合管委會將其物品全數淨空搬走，並將地下室磁扣作為證物查扣，避免再次侵害其他住戶權利。