陳傑憲代言再生緣細胞生技　攜手石原智博以醫療與公益助家庭「打出人生全壘打」

▲RMT 集團總裁石原智博（右四）特別邀請台灣隊長陳傑憲，以及臍帶血幹細胞成功回輸案例－王小弟（王力慶）一家，出席 2025 台灣醫療展；多位貴賓在展會現場共同合影，見證再生醫療的溫暖故事。（圖／再生緣細胞生技提供）

圖、文／再生緣細胞生技提供

再生緣細胞生技股份有限公司7日在 2025 台灣醫療科技展舉辦《打出人生全壘打》健康公益活動，由世界十二強冠軍、台灣隊長陳傑憲出席分享細胞保存、再生醫療對運動員與家庭健康的重要性。RMT 集團總裁石原智博與石原慈善基金會亦共同參與，象徵集團以醫療與公益雙軌並行，陪伴家庭打造更完整的健康保障。

▲台灣醫療科技展展覽首日，總統賴清德（前排左三起）與生策會會長翁啟惠，蒞臨再生緣細胞攤位合影。 （圖／總統府官方影片）

陳傑憲：細胞技術讓我更有延長運動生涯的信心

陳傑憲表示：「運動員受傷在所難免，再生緣細胞的技術可以讓我們的身體修復更快，也增加拉長運動生涯的信心！」

他強調，球場上的全壘打來自長期累積，而細胞保存也是一種「提前準備」的策略，能在必要時成為自己與家人的重要後盾。

▲RMT 集團總裁石原智博（右五）特別邀請台灣隊長陳傑憲，以及臍帶血幹細胞成功回輸案例－王小弟（王力慶）一家，出席 2025 台灣醫療科技展；多位貴賓及團隊在展會現場共同合影。（圖／再生緣細胞生技提供）

20 年奇蹟現身：王小弟分享「人生第一支全壘打」

活動邀請台灣首例臍帶血成功回輸案例－現年 20 歲的王小弟與家人現身分享。

王媽媽分享，她因車禍而早產，當時王小弟ㄧ出生時因腦性麻痺接受自存臍帶血治療，一個月後能翻身，如今已能熟練操作電動輪椅。

「這是我人生的第一支全壘打。」他說，「希望我的故事能讓更多家庭知道，細胞保存是一份為未來預留的力量。」

▲RMT集團總裁石原智博（右二起）贈送iPad作為王力慶20歲的成年禮，陳傑憲（右）也贈送親筆簽名球給王力慶，給予鼓勵與祝福。（圖／再生緣細胞生技提供）

再生緣 25 年：醫療品質與技術雙重到位

隸屬新加坡 RMT 集團的再生緣深耕台灣 25 年，以臨床實績與國際品質打造亞洲領先細胞庫：

⚫ 臍帶血幹細胞保存 24 年後仍維持 98% 活性

⚫ 美國專利無血清培養技術：7 天擴增 30 倍

⚫ 日本獨家 NK 細胞培養平台：通過特管辦法第四期實體癌治療認證

⚫ 全台唯一「異國備存」：細胞可同步保存於日本

⚫ 氣相液態氮保存：避免交叉汙染、確保臨床級品質

▲RMT集團總裁石原智博與代言人「台灣隊長」陳傑憲合影。（圖／再生緣細胞生技提供）

石原智博總裁表示：「細胞保存不只是技術，更是家庭一份關鍵的健康預備。」

石原智博總裁：醫療守護生命，公益讓守護延伸

石原智博總裁指出，RMT 集團以「醫療實力 × 公益關懷」為核心，期望讓每個孩子、每個家庭，都能因細胞醫療的進步而擁有更多可能。

石原慈善基金會 30 年來從不對外募資，持續投入：

⚫ 弱勢兒童教育

⚫ 醫療援助與國際救災

⚫ 長者關懷

⚫ 醫護人員肯定計畫

石原智博總裁更宣布將提供弱勢家庭細胞儲存補助，讓更多生命受惠。石原智博總裁與再生緣細胞生技公司將持續以醫療與愛心守護更多生命，陪伴每一位孩子、每一個家庭，一起打出人生的全壘打。