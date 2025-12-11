　
社會 社會焦點 保障人權

離職員工狂訂21個便當「惡整前老闆」這下慘了　法院判罰5千

▲▼營養師點名便當「不起眼配菜」營養價值超高 。（圖／Unsplash）

▲高雄一名女子一口氣訂了21個便當後關機惡意棄單，遭法院依詐欺毀損罪罰5000元。（示意圖＿非當事便當／Unsplash）

記者潘鳳威／高雄報導

高雄一名曾姓女子涉嫌在前任職的便當店惡意棄單，利用新手機狂訂21份便當後關機不取，造成店家損失，高雄地院審理後，依詐欺罪判罰曾女5000元，可易服勞役。

判決指出，曾姓女子曾在潘姓女子經營的便當店任職，但已於2024年2月8日離職，2024年8月21日上午9時許，曾女不明原因找了另一名女子，用自己剛申辦的手機門號致電便當店，一口氣爆訂120元的綜合便當21個，總額2520元，並指定送至高雄長庚兒童醫院大門取餐。

然而，當便當店外送員依指示將餐點送達時，曾女卻將手機關機惡意棄單，導致店家承受餐點成本與運費等損失。潘女隨後前往小港分局報案，警方也循線找到曾女到案說明。

曾女於警詢時承認申辦該門號，但失口否認有惡意棄單的行為，辯稱是因為網友要來台灣，才幫忙申辦門號，申辦後就隨手將SIM卡放在佛桌上，後續網友沒來，便將門號丟掉。

檢警調閱查詢單、該門號的雙向通聯紀錄，發現該門號為案發前一(20)日才申辦，且一周內僅有20日與案發21日當天有通話紀錄，且21日當天撥打至便當店時，基地台位置就在曾女住處附近，檢察官不採信曾女說詞，依詐欺罪將他起訴。

高雄地方法院開庭審理，法官認為曾女的行為已構成刑法詐欺罪，雖然曾女表示願意和解，但調解當天店家未到庭，因此未能達成協議。法院同時考量她的教育程度、家庭經濟狀況及無前科紀錄，最終判處罰金5000元，可易服勞役，全案仍可上訴。

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

禮讓行人被追撞　「沒發現」」法院撤罰單

禮讓行人被追撞　「沒發現」」法院撤罰單

鍾姓男子駕駛自小客車右轉路口時煞車禮讓行人，後方機車因來不及反應擦撞倒地受傷。警方認定鍾男肇事逃逸，開罰3000元。但鍾男堅稱並未察覺事故發生，認為遭誤認為肇逃，因此提起行政訴訟。法院調閱監視器比對車損、撞擊狀況後，認為整起事故屬輕微擦撞，鍾男無從確知自身涉入事故，撤銷原處分，判鄭免罰。

駕駛喊冤沒闖紅燈求撤單　法官狠打臉

駕駛喊冤沒闖紅燈求撤單　法官狠打臉

台中男撞死行人「獲原諒求緩刑」　法官不准

台中男撞死行人「獲原諒求緩刑」　法官不准

勸阻學生走廊抽菸　國中師遭狂扁

勸阻學生走廊抽菸　國中師遭狂扁

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

關鍵字：

標籤:高雄惡意棄單詐欺罪便當店法院判決

