中國海警4船闖金門！關AIS多點逼近　海巡前推壓制逼退

▲中國海警4艘船闖金門，海巡前推壓制逼退 。（圖／海巡署金馬澎分署提供，下同）

記者鄭逢時、劉人豪／金門報導

中國海警船今（11）日上午再度以編隊方式闖入金門限制水域，採取多點同時航入的方式試圖測試我方應處能力。海巡署自第一時間即掌握動態，立即調派巡防艇前推部署，以強而有力的執法行動全程因應，最終順利迫離對方艦艇。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區於上午8時50分偵獲中國海警「14533」、「14606」、「14529」與「14603」4艘船隻，皆關閉船舶自動識別系統（AIS），並以兩艘為一組，自烈嶼南方及料羅西南方海域同時進入金門限制水域後向東航行。面對突發態勢，海巡署立即派出4艘巡防艇接近對應，採取併航監控與阻截方式，防止中國海警船深入我方水域，並以中、英文無線電反覆廣播，明確要求其離開。

在我方艦艇保持強勢與定力的壓制之下，中國海警船最終於10時50分離開金門限制水域，情勢順利解除。

海巡署指出，本次侵擾方式與先前不同，不再沿既有侵入路線行動，而是改採多點切入、同步推進的方式，顯示其仍在持續調整干擾模式，意圖挑戰我方偵察與應對能力。海巡署強調，將持續維持高強度全天候監控與快速反應部署，嚴密掌握海上情勢，確保國家主權與海域安全不受威脅。