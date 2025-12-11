只活1天也要做自己！母子衝突10年突轉念　伴兒變性：多了個女兒

▲高雄長庚醫院跨性別醫療團隊今年6月完成亞洲首例「達文西單孔腹膜性別確認手術」病例。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄長庚醫院跨性別醫療團隊今年6月完成亞洲首例「達文西單孔腹膜性別確認手術」病例，協助一名28歲跨性別Y小姐完成心願變成女孩。Y小姐的媽媽原先無法接受兒子的性向，母子從小就爭執不斷，但聽到孩子動手術的決心，她決定轉念支持孩子，就當作多了一個女兒。

高雄長庚自2024年起，已成功幫5名患者完成性別置換手術，不過今年6月執行的「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」是亞洲首例，此術式結合微創科技與整形外科隱痕美學，於肚臍開一個微小切口，並與會陰操作配合重建。以腹膜作為陰道，因濕潤光滑、分泌物少且清澈，術後併發症情況相較腸道來得少，術後隔日即可下床、正常進食，第5天拆除導尿管，一週即出院。

▲執刀的泌尿外科主刀醫師陳柏諺（左一）、整形外科醫師蔡岳儒（右一）。（圖／記者許宥孺翻攝）



主刀的泌尿外科主刀醫師陳柏諺指出，腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等已知併發症，讓個案術後恢復更快，也更接近自然構造。術式進化後，不僅強化在地醫療量能，更吸引國際跨性別個案跨海求診，並具處理腸段陰道、皮瓣重建所衍生的術後修復。

負責外陰部再造的整形外科醫師蔡岳儒，他運用龜頭與包皮組織精細打造陰蒂、小陰唇，再以陰囊組織塑形大陰唇，同時調整男性尿道，使其符合女性解剖構造。

▲Y小姐（左三）與媽媽（左二）分享變性手術的心路歷程。（圖／記者許宥孺翻攝）



個案Y小姐表示，從小她就認為自己是女生，但身體特徵卻與內在認知違背，就讀幼稚園時，阿公、阿嬤曾帶她看泰國歌舞秀，那時第一次知道有性別確認手術，她多次與家人抗爭，家人態度開始支持，她陸續接受賀爾蒙治療、喉結切除手術，直到今年接受性別確認手術。目前免術換證的討論度較性別確認手術來得多，但希望大眾能理解，性別確認手術對於跨性別者來說是一件很重要的事情，不用跑到國外就能手術，後續就醫諮詢也更方便。

「我的小孩為什麼會這樣？」Y小姐的媽媽坦言，一開始無法接受，只好控制她、壓抑她，不許孩子留長髮、擦口紅，時常強調男生就該要有男生的樣子，但親子衝突越來越大，孩子就讀國中時，只因不許孩子留長髮而離家出走，家族都認為孩子是怪人，但她轉念，認為自己應該要支持孩子、了解她的想法。

Y小姐的媽媽表示，以往性別手術都是到國外動刀，且術後恐影響壽命，這讓她很擔憂，她曾問過孩子，「如果你今天動完刀，壽命只剩下1個月，甚至剩下1天，妳願意嗎？」而孩子的答案是相當肯定，這讓她下定決心，從那天開始支持孩子的選擇，動刀的那一天她也很緊張，孩子終於要改變她的一生，而她也終於有一個女兒。她藉機鼓勵其他家長，「這樣的小孩是辛苦的，你如果愛他，身為媽媽就是了解、支持、鼓勵」。