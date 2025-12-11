台女遊日帶鍋「飯店煮和牛」！旅遊作家示警：恐違規須賠償

▲台女到日本北海道旅遊，因在房間用自帶的快煮鍋煮和牛引發爭議。（圖／翻攝Threads）

文／CTWANT

近期有台灣女子去日本北海道旅遊，住飯店期間特地拿出自帶的快煮鍋「煮和牛」，分享到社群引發爭議，遭到許多台日網友砲轟，即便貼文刪除但輿論也未停歇。然而有旅遊作家以此為例在臉書提醒，去日本旅遊住宿時，若房型未明確標示「可炊事」或未附廚房設備，千萬不要自備電鍋、電磁爐開煮，否則恐觸犯防火規定，甚至面臨額外清潔費與損害賠償。

旅遊作家「風塵萬里 旅人手札」在臉書粉絲專頁發文指出，多數初次到日本的遊客不知道，「一般商務旅館、膠囊旅館、小型飯店的房間並非為烹飪設計」，房內沒有抽油煙設備，也沒有配合炊事的建材配置。一旦煮火鍋、煎肉或甚至是泡麵，都可能讓味道在密閉空間久久無法散去，隔天房務人員進房就能明顯聞到，味道甚至會飄至走廊，造成其他房客不適。部分飯店會將此視為「造成環境損害」，進而向旅客加收清潔費。

除了氣味問題，日本飯店的房間電力設計也通常無法負荷高瓦數的烹煮器具，若旅客自行使用電鍋或電磁爐，可能導致房間跳電、同樓層電路過載，甚至影響其他房間供電。這類狀況對飯店而言相當棘手，不但增加維修成本，也會影響其他客人住宿品質。

防火法規更是嚴格的原因之一，日本旅館房間若未經「可烹煮設計」認證，就表示房內建材不具備耐熱標準，也沒有對油煙、高溫、蒸氣的安全防護距離。若在房內開煮，可能不小心誤觸火警警報器，引發整棟飯店警鈴大響，後果相當麻煩。

此外，小房型旅館常以木質或貼皮家具為主，若電鍋蒸氣直沖牆面、桌面或冷氣機底部，可能造成牆壁受潮變色、桌面翹曲、機器積水等問題。對飯店而言，這些皆會被歸類為「設備損害」，同樣可能向旅客索賠。

旅遊作家提醒，若旅客本身喜歡在旅途中自己開伙，其實日本也有許多更合適的住宿選擇，包括公寓式酒店、附簡易廚房的商旅、Airbnb 類型住宿，或青年旅館附設的公用廚房等。這些空間合法、安全，設備也專為料理設計，不必擔心被收費或造成他人困擾。

他最後呼籲，旅館房間不是廚房，旅客若在不具備設備的房型自行煮食，所承受的風險遠比想像中大，不但可能引起氣味殘留、電力負載問題，甚至違反防火規範，還可能面臨額外清潔費與損害賠償。「旅行最重要的是輕鬆不添麻煩」，他建議若有開伙需求，務必選擇具備合法、可炊事設備的住宿，才能安心享受旅程。

