法國日增破20萬例再創新高！1秒就有2人染疫　衛長警告：大浪來襲

▲ 戴口罩的法國民眾走過艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron在歐洲掀起感染潮，法國日增確診數連2天創新高，29日通報新增20.8萬例，相當於每秒鐘就有2人確診。官員警告，疫情大浪潮來襲，1月確診數可能突破25萬，未接種疫苗者很難倖免，因為病毒傳播力太強。政府祭出一連串政策收緊防疫，不過跨年夜將不會實施宵禁。

法國28日通報新增18萬起病例，29日又增加20.8萬例，成為疫情以來歐洲國家日增確診數最高紀錄。衛生部長維宏（Olivier Veran）警告，確診浪潮來臨，每秒鐘就有2人測出陽性，而在巴黎接受重症監護的患者有70%未接種疫苗，已接種疫苗的加護病房患者有80%屬免疫低下族群。

法國77%人口已接種疫苗，正極力推廣加強劑，但仍有逾400萬成人未接種，其中逾100萬人屬65歲以上族群。29日因重症住進加護病房的患者逾3400人，較過去一周增加10%，代表2/3重症病床都由染疫者使用中。不過此數字仍低於今年春季的高峰，當時有多達6000名患者需要重症監護。

維宏指出，Delta變異株使醫院情形令人擔憂，Omicron則尚未產生影響，但流感將使情況更加複雜。

他說道，「我不再稱Omicron為一『波』（wave）疫情，而是『大浪潮』（tidal wave）。過去幾天的數據可見，我們面對的是壓倒性浪潮」，約10%法國民眾曾與染疫者接觸，即便已接種疫苗，也不太可能提供足夠的保護，且病毒傳播過於強勁。

衛生專家預估，儘管僅幾周有數百萬人接種加強劑，1月中旬確診數恐怕迅速上升。維宏也警告，1月初法國日增確診數可能超過25萬，並向未接種疫苗者喊話，「這次你不太可能逃過，病毒傳播太快了」，同時建議尚未接種加強劑的高風險族群，在未年幾天內做好自我防護，不要冒險。

法國本周宣布一系列防疫措施，包括強制每周居家辦公3天，限制室內集會活動人數，並禁止在長途火車上飲食。總理卡斯泰（Jean Castex）表示，政府正將第二與第三劑疫苗間隔從4個月縮短至3個月，但跨年夜不會實施宵禁。

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