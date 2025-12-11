「中華民國統治過大陸」　媒體人問賴清德：歷史怎麼改？

▲陳揮文。（圖／翻攝自Facebook／陳揮文）

節目《新聞大白話》日前聊到「中華民國」、「修憲」相關話題，事後媒體人陳揮文就說，他沒有要加入劉寶傑和翁履中的討論戰火，他只是覺得，就算可以關起門，把中華民國的憲法修掉，但他要請問民進黨、賴清德，「啊歷史怎麼改？」

《新聞大白話》的主持人引述翁履中的言論，說「若一中憲法是痛苦，大可修憲，要為台獨而戰卻不敢改憲法，那是玩假的」。接著他再引述劉寶傑所說的話，「修憲議題牽涉兩岸敏感平衡，非畏懼中國威脅，而是台灣小國生存的無奈選擇」。

對此，陳揮文坦言她沒有要加入劉寶傑和翁履中的討論戰火，他只是覺得「中華民國憲法是台灣加大陸，中華人民共和國的憲法是大陸加台灣，你中華民國要放棄對大陸的主權，但是中華人民共和國會不會放棄對台灣的主權，會嗎？」

陳揮文接著說，「你可以自己關起門來，把中華民國的憲法修掉、修改，可是你改不了中華人民共和國的憲法，中華民國建國、北伐、抗日、剿匪、制憲、行憲都是在大陸，中華人民共和國沒有統治過台灣，可是中華民國統治過大陸啊」。

陳揮文直言，「中華民國在聯合國、在國際社會代表過大陸，憲法是可以改的，可是我要請問民進黨、賴清德、青鳥、黑熊、這些綠媒，啊歷史要怎麼改？」他也在臉書寫下，「中華民國在大陸建國，這是歷史，永遠改不了！」