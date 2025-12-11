　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熊出沒新聞助攻？　日本肉舖熊肉詢問度狂飆

日本各地頻傳熊隻出沒與傷人事件，肉舖面臨熊肉產品詢問度暴增的熱潮。（翻攝自長野放送）

▲日本各地頻傳熊隻出沒與傷人事件，肉舖面臨熊肉產品詢問度暴增的熱潮。（圖／翻攝自長野放送）

圖文／鏡週刊

日本今年各地頻傳熊隻出沒與傷人事件，引發了社會對野生動物的廣泛關注。然而，在這一波新聞浪潮中，熊肉卻意外成為市場上焦點。位於長野縣飯田市南信濃地區、擁有68年歷史的精肉店「肉之鈴木屋」，正面臨熊肉產品詢問度暴增的熱潮。

為何熊肉成饕客新寵？

根據《長野放送》報導，「肉之鈴木屋」不僅販售調味熊肉，還有被認為能讓鮮味提升的優質熊脂切片。店裡所販售的熊肉，強調是來自深山獵捕的年輕個體，與那些跑到人類聚落、養成不良習性的個體完全區隔。

社長鈴木理表示，熊肉在當地傳統的山產文化中，被視為一種特殊的野味，甚至是「頂級的款待料理」。他強調「無論是肉質、油脂的品質，還是美味程度，都非常優良，而且吃起來不膩。」這顯示其產品在山產界擁有極高的評價與獨特性。

吃熊與山林平衡有關嗎？

面對當前熊隻因數量過多、山林無法供養而被迫接近人類聚落的現狀，鈴木社長並非僅著眼於商業利益。他認為，在鄰里出沒的熊隻已對人類失去戒心，這是一種「不好的習性」。因此，他藉由販售熊肉，向顧客傳遞更深層次的理念：減少熊隻危害的根本之道，在於培訓優秀的狩獵人才與強化山林的永續管理。

鈴木社長呼籲消費者：「這塊熊肉是來自山林的恩賜，如此高品質，何不試吃看看？」他希望大家能透過「吃」這項行為，重新審視並建立人與自然間良好的關係，珍惜這份來自山林的珍貴禮物。


更多鏡週刊報導
反常警報！日本熊貪吃導致冬眠延後　獵人心累爆料「捕獸籠遭人故意關門」
魚與熊掌可兼得？日超市驚見「連毛帶爪」熊掌上架　1隻5.5萬日圓網喊可怕
雙方都無照駕駛！休旅車深夜闖紅燈撞噴機車　女騎士翻滾畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉罹癌再曝近況：感覺好多了
獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒
體感探7度！　冷氣團報到影響時間曝
77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓幼齒嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」字！她查完嚇傻：太噁了吧

高市內閣支持率小跌「仍飆近60%」！　民調：領導力是關鍵

怕老婆外遇！　韓男趁泰籍妻睡著「煮沸熱水潑臉」害毀容

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰副總理拋震撼彈　規模有望超越上海

電信鐵塔強震後恐倒塌！青森「半夜撤離」48戶居民　鋼骨螺栓脫落

熊出沒新聞助攻？　日本肉舖熊肉詢問度狂飆

台灣排名曝光！被點名貧富不均　前10%有錢人掌握61%財富

吃飯也燃脂！「負卡路里食物」越吃越瘦　4種蔬菜上榜了

恐怖亂倫！22歲孕婦遭生母「剖腹取嬰」慘死　孩子的爸竟是繼父

人類「已知用火」提早35萬年！　英國發現最新考古證據

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

韓幼齒嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」字！她查完嚇傻：太噁了吧

高市內閣支持率小跌「仍飆近60%」！　民調：領導力是關鍵

怕老婆外遇！　韓男趁泰籍妻睡著「煮沸熱水潑臉」害毀容

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰副總理拋震撼彈　規模有望超越上海

電信鐵塔強震後恐倒塌！青森「半夜撤離」48戶居民　鋼骨螺栓脫落

熊出沒新聞助攻？　日本肉舖熊肉詢問度狂飆

台灣排名曝光！被點名貧富不均　前10%有錢人掌握61%財富

吃飯也燃脂！「負卡路里食物」越吃越瘦　4種蔬菜上榜了

恐怖亂倫！22歲孕婦遭生母「剖腹取嬰」慘死　孩子的爸竟是繼父

人類「已知用火」提早35萬年！　英國發現最新考古證據

已經約好祝歌！　D.O.親口證實「缺席金宇彬婚禮」：以EXO為優先

翁立友跟五月天阿信都是50歲！　他驚訝發聲：我們成就差太多

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

國際熱門新聞

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

和平獎得主喬裝逃亡　美F-18疑護駕

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

Fed降息美股收高近500點　台積電ADR漲逾2％

更多熱門

相關新聞

YouBike新制！明年起強制投保才能借

YouBike新制！明年起強制投保才能借

北市交通局今（11日）宣布，明年元旦起，民眾須完成投保公共自行車傷害險，才能租借YouBike（全車種）。另外，明年元旦起北北桃3市，將共同試辦YouBike 2.0「友愛接力」獎勵計畫，為期半年，期間只要在無位可還的站點借車，或在無車可借的站點還車，就能獲得5元騎乘券。

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

想省錢網購「這類商品」！貨沒到手恐先吞200萬罰單

想省錢網購「這類商品」！貨沒到手恐先吞200萬罰單

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

荷蘭公主22歲生日照曝光

荷蘭公主22歲生日照曝光

關鍵字：

鏡週刊熊肉

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面