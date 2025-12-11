　
正妹媽驚見女兒屁股「爬出蟯蟲」　半夜掏出3、4隻嚇爛

▲▼正妹媽驚見女兒屁股「爬出蟯蟲」　半夜掏出3、4隻嚇爛。（圖／翻攝自threads）

▲年輕媽媽驚見女兒屁股「爬出蟯蟲」，半夜又掏出3、4隻，「我真的嚇爛」。（圖／翻攝自threads）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名正妹媽媽表示，女兒一直哭喊屁股很癢，她幫忙擦藥膏，沒想到竟發現3、4條白色條狀物在肛門蠕動，嚇得她直奔藥局買藥，忍不住驚呼「長這麼大第一次看到蟯蟲！」

原PO在Threads上發文指出，女兒睡前說屁股癢，她一開始只幫忙擦藥膏止癢，但後來女兒一直哭喊很癢，她再次上藥，不料竟眼尖發現肛門上有一條細細的白色物體。

由於她從事醫護工作，當下第一直覺是蟯蟲，因此立刻飛奔到藥局，買藥給女兒吃。等到凌晨，她再次檢查女兒屁股，竟發現有多達3至4隻白色物體，「用棉花棒把他挖出來，真的是蟯蟲...噁到不行。」

原PO表示，有人看過蟯蟲的樣子嗎？長這麼大，第一次看到，我真的嚇爛，「原來以前國小要檢測的『貼屁股』是真的有它道理...」呼籲家中有小朋友的網友們真的要注意衛生，別讓孩子亂吃手指、腳趾，「一人中，全家都要殺蟲...暈」。

▲▼預防蟯蟲衛教。（圖／AI生成）

▲勤洗手、剪指甲、換洗衣物床單，保持個人衛生，能有效預防蟯蟲。（圖／AI生成）

有網友好奇，蟯蟲在台灣很少見，為何還會感染？事實上，蟯蟲雖在台灣是低盛行寄生蟲，但它並未完全消失，因為它並非靠生態環境存活，而是靠「人傳人」，特別是「糞口傳染」，因為蟯蟲卵可以存活1至3週，只要有任何一位感染者，其床單、衣物、指甲縫、馬桶、沙發、玩具及地板都可能殘留蟲卵。

蟯蟲最常見於幼稚園、托嬰中心及小學低年級，原因是小孩洗手不徹底，時常摸鼻子、嘴巴，喜歡抓癢，導致指甲沾到卵，又再摸別的東西，容易讓玩具、地墊、布偶變成卵的媒介，導致循環感染。此外，許多被感染的成年人可能完全沒症狀，不知自己感染，導致卵繼續散布，所以無症狀者能讓蟯蟲低調存活多年。

至於吃生食是否會感染？可能性極低，除非食物本身已被蟯蟲卵污染，否則蟯蟲並非透過魚肉、海鮮或一般生食傳播，其主要途徑依然是感染者搔抓肛門周邊後，蟲卵沾染在手上，再經由手接觸口部、食物或物品表面，使他人誤觸而感染，這種「糞口傳播」才是蟯蟲最常見的傳染方式。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

