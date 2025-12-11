　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

▲▼今(11日)晨4時紅外線雲圖顯示，台灣陸地大致晴朗(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，東部外海有降水回波(右圖)。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲今晨4時紅外線雲圖顯示，台灣陸地大致晴朗（左）。雷達回波合成圖顯示，東部外海有降水回波（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，周六（13日）下午起冷空氣南下，下周日（14日）晚間、下周一及下周二清晨，氣溫將降至最低，最新模擬預測，這波冷空氣將是「入冬以來最強」首波大陸冷氣團，本島平地將挑戰10度以下。

吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」表示，最新（10日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（11）日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各地區氣溫為：

北部15至25度
中部12至29度
南部14至30度
東部14至30度

最新模式模擬顯示，今晚至明（12）日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

最新歐洲模式模擬顯示，周六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下周（14）日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下周日至周二（16日）晨、白天陽光下舒適，早晚很冷。

下周日晚、周一（15日）晨及下周二晨，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周二白天起至周三（17日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小煜不只愛越界！　爆「常喝到爛醉」惹怒老婆
大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇攝影師網紅
《購物狂的異想世界》作家癌逝！　享年55歲
他參加直播節目　突頭一歪「全身癱軟死了」全場嚇傻
「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度
今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷
Fed利率連3降！鮑爾放鴿：觀望進一步降息　週五起買400億
徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周日深夜急凍　專家示警「全台低溫再下修」

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇攝影師網紅

今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷

公館圓環拆除「通勤多25分鐘」？北市公布尖峰數據：只差幾十秒

冷氣團一片紅繞路南下「快閃凍台12℃」　鄭明典：氣溫較低

福利反變成折磨　年輕人5大最厭惡的員工福利

面對少子化　「桃園好孕3+1」多項政策要讓媽媽更安心

限量發行！中央大學攜手國家公園署　推出2026「生跡」衛星影像月曆

2025台灣代表字「詐」被打趴　萬人投「罷」壓倒性奪冠

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

周日深夜急凍　專家示警「全台低溫再下修」

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇攝影師網紅

今晨最低11.6度！明雨區擴大「2波變天」越來越冷

公館圓環拆除「通勤多25分鐘」？北市公布尖峰數據：只差幾十秒

冷氣團一片紅繞路南下「快閃凍台12℃」　鄭明典：氣溫較低

福利反變成折磨　年輕人5大最厭惡的員工福利

面對少子化　「桃園好孕3+1」多項政策要讓媽媽更安心

限量發行！中央大學攜手國家公園署　推出2026「生跡」衛星影像月曆

2025台灣代表字「詐」被打趴　萬人投「罷」壓倒性奪冠

吳建豪被瘋傳暴瘦20KG臉凹陷！　她巧遇本尊揭真相：單純不會自拍

北市消防局爆女廁偷拍　雲端不雅片超過10部

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊「川普已知情」　外貌特徵曝光

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

太子集團「4艘遊艇」洗錢10億　神秘買家曝光

羅伯斯談網羅迪亞茲「很興奮」　看好救援陣明年反彈

封小紅書1年惹議　劉寶傑：國民黨很爛民進黨也很蠢

川普自爆英特爾交易內幕　美政府「10分鐘賺400億」卻沒人感謝他

川普曝英特爾交易內幕：10分鐘就幫美國人賺進1.25兆元

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

生活熱門新聞

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

明變天！　「雨最大」地區曝

年輕人5大最厭惡的員工福利

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇網紅

冷氣忘關4天被罰1萬2500！勞動部回應了

今晨最低11.6度！明雨區擴大　3地防大雨

公館圓環拆除通勤多25分鐘？北市公布數據

適應不了在日本長住！他曝4點：台灣最適合待

更多熱門

相關新聞

今晨最低11.8度！明雨區擴大　3地防大雨

今晨最低11.8度！明雨區擴大　3地防大雨

今天（11日）清晨平地最低溫11.8度在南投縣中寮，上午各地氣溫回升，大致多雲到晴，但下午起北部、東部地區將轉為局部短暫雨天氣，氣溫轉涼，且明天（12日）雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭需防局部大雨，直到周六（13日）晚間起冷空氣南下，各地天氣才會明顯轉為乾冷，並於周二氣溫逐漸回升。

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

關鍵字：

吳德榮洩天機教室天氣氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

明變天！　「雨最大」地區曝

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

說話不算話星座Top 3 ！

殲-10C空戰吊打蘇-35斬落殲-16

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面