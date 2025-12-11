「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

▲今晨4時紅外線雲圖顯示，台灣陸地大致晴朗（左）。雷達回波合成圖顯示，東部外海有降水回波（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，周六（13日）下午起冷空氣南下，下周日（14日）晚間、下周一及下周二清晨，氣溫將降至最低，最新模擬預測，這波冷空氣將是「入冬以來最強」首波大陸冷氣團，本島平地將挑戰10度以下。

吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」表示，最新（10日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（11）日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。

各地區氣溫為：

北部15至25度

中部12至29度

南部14至30度

東部14至30度

最新模式模擬顯示，今晚至明（12）日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

最新歐洲模式模擬顯示，周六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下周（14）日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下周日至周二（16日）晨、白天陽光下舒適，早晚很冷。

下周日晚、周一（15日）晨及下周二晨，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周二白天起至周三（17日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。