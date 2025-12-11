家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」　100款周邊公仔、零食齊發

▲家樂福推出「寶可夢精靈球佛跳牆」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

《寶可夢傳說 Z-A》話題不斷，家樂福即日起至2026年1月13日舉行「寶可夢歡樂派對」活動，會員消費199元加扣10點OPENPOINT，即可加購限定周邊。門市同步化身為「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力、派對零食等，還有超夯的老協珍「寶可夢精靈球佛跳牆」開賣。

▲今年佛跳牆推出「精靈球造型」、「皮卡丘＆伊布造型」。（圖／記者林育綾攝）

老協珍去年推出「寶可夢佛跳牆」引發話題，今年再推出「精靈球造型」、「皮卡丘＆伊布造型」兩款限量甕，即日起在全台家樂福門市、線上購物平台開放預購，2026年1月14日起取貨。

家樂福表示，這款聯名佛跳牆嚴選干貝、鮑魚、花菇等豐富食材，搭配老協珍濃郁湯底，結合寶可夢可愛造型甕包裝，兼具節慶感與收藏價值。年菜預購開跑後詢問度高，成為今年最受矚目的聯名美食之一。

▲家樂福同步舉辦「寶可夢歡樂派對」加價購。（圖／記者林育綾攝）

除了年菜新品，家樂福同步舉辦「寶可夢歡樂派對」活動，即日起至2026年1月13日推出全館加價購回饋，會員單筆消費滿199元加扣10點OPENPOINT，即可優惠加購，或以滿199元直購價入手。

▲▼寶可夢抱枕毯、保溫瓶加價購。（圖／記者林育綾攝）

「寶可夢歡樂派對」加價購，共有4款寶可夢生活商品可選，包括寶可夢保溫瓶、寶可夢保冷袋、寶可夢輕便折傘、寶可夢抱枕毯，數量有限，售完為止。

▲門市將化身「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊商品。（圖／記者林育綾攝）

全台家樂福門市將化身「寶可夢主題樂園」，販售超過100款合作商品，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力與派對零食等，讓粉絲一次入手。2026年1月1日也將搶先開賣「寶可夢拉麵道杯麵」箱裝，共12款可愛杯蓋隨機登場。

▲▼家樂福推出寶可夢周邊。（圖／記者林育綾攝）

此外，購買《寶可夢傳說Z-A Nintendo Switch 2 Edition》與遊戲軟體，即贈家樂福限定飲料提袋；寶可夢卡牌遊戲「超級進化夢想ex」也在家樂福超市門市熱銷中。

▲寶可夢卡牌遊戲「超級進化夢想ex」同步熱銷。（圖／記者林育綾攝）

12月13日至12月31日，會員還可憑APP電子券至服務中心兌換限量「寶可夢透卡」；12月13、14日兩天，全台量販店發送寶可夢紙帽，每店限量500份。喜愛寶可夢的粉絲，也能於12月13日淡新店、12月14日新店店、12月20日彰化店參加寶可夢見面會；12月13日至12月21日間，多家門市同步舉辦《Nintendo Switch寶可夢傳說Z-A》遊戲試玩會，體驗全新對戰玩法並獲贈寶可夢貼紙。

★全家 X 怪奇物語聯名

全家旗下時尚品牌「Convenience Wear」與Netflix人氣美劇《怪奇物語》聯名，將影集經典配色，打造為6款服飾、文具單品，12月12日起台灣、日本同步上市。

▲全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

此次是品牌歷年來規模最大的合作系列，開發商品包括廣受粉絲好評的「中筒線襪」（售價149元）、在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」（售價169元）；還首次加入與國際文具大廠KOKUYO共同開發的文具系列，像是「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」，皆以《怪奇物語》的代表色系進行設計。