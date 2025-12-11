　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」　100款周邊公仔、零食齊發

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福推出「寶可夢精靈球佛跳牆」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

《寶可夢傳說 Z-A》話題不斷，家樂福即日起至2026年1月13日舉行「寶可夢歡樂派對」活動，會員消費199元加扣10點OPENPOINT，即可加購限定周邊。門市同步化身為「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力、派對零食等，還有超夯的老協珍「寶可夢精靈球佛跳牆」開賣。

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

▲今年佛跳牆推出「精靈球造型」、「皮卡丘＆伊布造型」。（圖／記者林育綾攝）

老協珍去年推出「寶可夢佛跳牆」引發話題，今年再推出「精靈球造型」、「皮卡丘＆伊布造型」兩款限量甕，即日起在全台家樂福門市、線上購物平台開放預購，2026年1月14日起取貨。

家樂福表示，這款聯名佛跳牆嚴選干貝、鮑魚、花菇等豐富食材，搭配老協珍濃郁湯底，結合寶可夢可愛造型甕包裝，兼具節慶感與收藏價值。年菜預購開跑後詢問度高，成為今年最受矚目的聯名美食之一。

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福同步舉辦「寶可夢歡樂派對」加價購。（圖／記者林育綾攝）

除了年菜新品，家樂福同步舉辦「寶可夢歡樂派對」活動，即日起至2026年1月13日推出全館加價購回饋，會員單筆消費滿199元加扣10點OPENPOINT，即可優惠加購，或以滿199元直購價入手。

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼寶可夢抱枕毯、保溫瓶加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福寶可夢周邊。（圖／記者林育綾攝）

「寶可夢歡樂派對」加價購，共有4款寶可夢生活商品可選，包括寶可夢保溫瓶、寶可夢保冷袋、寶可夢輕便折傘、寶可夢抱枕毯，數量有限，售完為止。

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

▲門市將化身「寶可夢主題樂園」，販售超過100款周邊商品。（圖／記者林育綾攝）

全台家樂福門市將化身「寶可夢主題樂園」，販售超過100款合作商品，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力與派對零食等，讓粉絲一次入手。2026年1月1日也將搶先開賣「寶可夢拉麵道杯麵」箱裝，共12款可愛杯蓋隨機登場。

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福推出寶可夢周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

此外，購買《寶可夢傳說Z-A Nintendo Switch 2 Edition》與遊戲軟體，即贈家樂福限定飲料提袋；寶可夢卡牌遊戲「超級進化夢想ex」也在家樂福超市門市熱銷中。

▲▼家樂福推出寶可夢周邊、寶可夢佛跳牆、加價購等。（圖／記者林育綾攝）

▲寶可夢卡牌遊戲「超級進化夢想ex」同步熱銷。（圖／記者林育綾攝）

12月13日至12月31日，會員還可憑APP電子券至服務中心兌換限量「寶可夢透卡」；12月13、14日兩天，全台量販店發送寶可夢紙帽，每店限量500份。喜愛寶可夢的粉絲，也能於12月13日淡新店、12月14日新店店、12月20日彰化店參加寶可夢見面會；12月13日至12月21日間，多家門市同步舉辦《Nintendo Switch寶可夢傳說Z-A》遊戲試玩會，體驗全新對戰玩法並獲贈寶可夢貼紙。

★全家 X 怪奇物語聯名

全家旗下時尚品牌「Convenience Wear」與Netflix人氣美劇《怪奇物語》聯名，將影集經典配色，打造為6款服飾、文具單品，12月12日起台灣、日本同步上市。

▲全家Convenience Wear與《怪奇物語》聯名，推出6款服飾、文具新品。（圖／業者提供）

此次是品牌歷年來規模最大的合作系列，開發商品包括廣受粉絲好評的「中筒線襪」（售價149元）、在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」（售價169元）；還首次加入與國際文具大廠KOKUYO共同開發的文具系列，像是「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」，皆以《怪奇物語》的代表色系進行設計。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉罹癌再曝近況：感覺好多了
獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒
體感探7度！　冷氣團報到影響時間曝
77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難
台灣排名曝光！被點名貧富不均　前10%有錢人掌握61%財富

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

雙12超值攻略！1212元搶純金墜飾、品牌外套　鎖定爆品「越晚越便宜」

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」　100款周邊公仔、零食齊發

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

HDMI協會全新HDMI規格和原廠認證　打造無縫高效能的影音生態系

超商雙12咖啡優惠！7-11、萊爾富買12送12　全家推222元組合

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

雙12超值攻略！1212元搶純金墜飾、品牌外套　鎖定爆品「越晚越便宜」

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」　100款周邊公仔、零食齊發

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

HDMI協會全新HDMI規格和原廠認證　打造無縫高效能的影音生態系

超商雙12咖啡優惠！7-11、萊爾富買12送12　全家推222元組合

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊　一口咬下滿滿酥香

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級！新戶「最高獲3萬2千里」輕鬆換日本來回機票

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

崑山科大、砲訓部結盟！　簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

統一布丁新推「翻轉雪糕」　超商開賣「聖誕造型蒸包」超萌

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

雙12咖啡優惠懶人包！7-11、萊爾富「買12送12」

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

全聯舊制服被嫌醜　新制服「F1賽車風」亮相

「大全聯」改名首家門市青埔店開幕

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

快訊／全聯宣布3年完成「電子價卡」

佛蒙特咖哩不只有甜味！

限今天！超商咖啡「買6送6」

7-11聯名「鬼金棒」推拉麵新品

全家聯名《怪奇物語》推6款服飾文具

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

小港超強輕豪宅「清景麟國家公園」　公園首排＋日系書店＋飯店公設的美好生活

更多熱門

相關新聞

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

寶可夢（舊名：神奇寶貝）在台灣深受各年齡層訓練家喜愛，從最早期的電視動畫、掌機遊戲到2023年才成立的寶可夢中心，每個人心中都有一隻對自己意義特別的「寶可夢」。而寶可夢系列將在2026年 2 月 27日迎來30周年，近日寶可夢公司特別跟媒體分享數據，並預告將在2026年舉辦各類活動慶祝，現在就跟著《ETtoday遊戲雲》的腳步，一起細數這30年的點滴吧！

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫

家樂福撤「天母地王」換血　房東曝：同業種零售業秒接

家樂福撤「天母地王」換血　房東曝：同業種零售業秒接

2025年熱銷泡麵前10名　家樂福曝這碗穩居第一

2025年熱銷泡麵前10名　家樂福曝這碗穩居第一

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

關鍵字：

寶可夢家樂福寶可夢佛跳牆

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面