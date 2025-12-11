大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇攝影師網紅

▲香港大胃王美女雪兒。（圖／翻攝IG／suet_e，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本2025年熱海花火節日前盛大登場，不過在煙火施放過程中，卻有一位正妹穿和服在前排開燈拍照，影響後台觀賞體驗。有香港網友錄下當下情況在社群網站上抱怨，結果發現這位正妹竟然就是香港知名大胃王美女，而幫忙拍攝的卻不是她先生，也引起外遇疑雲的討論。對此大胃王美女也發文道歉，還自曝已經離婚一段時間了。

這場熱海花火節近日吸引了數萬人湧入觀賞，沒想到網友在Threads爆料，一名女子全程站在最前方拍攝，身旁還有攝影師用燈輔助，導致後方坐著的民眾完全看不到煙火。細心網友發現，這位「當事人」其實是香港知名大胃王網紅雪兒，同行的攝影師則是同樣擁有33萬粉絲的網紅霍哥，連帶引發外遇猜測。

雪兒對於引發公憤第一時間出面道歉，坦承行為不夠周到，解釋選擇較遠的位置拍照以為不會干擾他人，但仍遭網友砲轟。9日，她又在IG再發聲明，誠懇認錯，表示沒有顧慮到現場禮儀，確實影響到其他人，並為站立補光拍攝的舉動致歉。

針對網友討論她與霍哥（Hugo）是否有外遇，雪兒則澄清兩人只是合作拍攝，並透露已與前夫因價值觀不同離婚一段時間，只是沒對外公開。她呼籲大家別再騷擾無辜的前夫，也希望外界不要再有不實猜測。雪兒原本以甜美外型與大胃王挑戰受到18.8萬粉絲喜愛，沒想到這次在日本旅遊卻引發爭議，形象受挫。