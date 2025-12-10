　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團一片紅繞路南下「快閃凍台12℃」　鄭明典：氣溫較低

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲東北季風減弱，各地回溫。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，13日（周六）晚起大陸冷氣團南下，北東地區明顯降溫，14、15日（周日、下周一）各地天氣偏冷，中部以北、宜花金馬預測低溫僅12度左右，16日（下周二）冷氣團稍減弱，各地開始回溫。前氣象局長鄭明典指，這波低溫受稍強的冷高壓南下影響，因出海位置偏南、受海溫影響較小，氣溫較低且乾燥，但影響台灣時間應該不會很長。

氣象署預報，14、15日有感冷空氣發威，各地天氣大多晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，全台明顯降溫，並在15日清晨達到最冷，低溫下探 12至14度，由於水氣減少，早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。16日冷氣團稍減弱，白天起各地氣溫便逐漸回升。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲周末有入冬首波大陸冷氣團來襲 。（圖／中央氣象署）

鄭明典則引述平均海平面氣壓現況圖分析，陸地上冷高壓現況為紅色區塊，目前有兩個中心，一東、一西，兩者強度差不多，都在1050百帕左右，左側的或許稍強一些。其中，右側高壓明天就會逐漸出海，出海的緯度偏北，所以會給台灣帶來一陣東北季風增強，但是降溫不是特別明顯，可能在迎風面因為雲量增多和降雨，天氣變化比較有感。

鄭明典進一步說明，左側的高壓因受到前方高壓的阻擋，基本上是沿著青藏高原邊緣，先往東再往南，然後偏南出海。目前預報的低溫主要來自這個南下高壓的影響。因為這個冷空氣出海位置偏南，所以受到海溫的影響較小，氣溫較低，但也比較乾燥，周末影響台灣，會帶來乾冷的天氣，影響時間應該不會很長。

▼冷高壓繞路南下，氣溫較低且乾燥。（圖／翻攝鄭明典粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝鄭明典粉絲團）

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

入冬首波冷氣團來襲！中央氣象署表示，今天（10日）起東北季風減弱，開始回溫，預計13日（周六）晚間有大陸冷氣團南下，14日（周日）晚間至15日（下周一）清晨是最冷時刻，偏乾冷，北台灣下探12度，局部地區可能低於10度。氣象專家指出，預報屆時台北低溫13度，預判會成為入冬第一波大陸冷氣團。

氣象氣象雲鄭明典大陸冷氣團冷氣團

