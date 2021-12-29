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移師南彰！元旦在藤山步道升旗　摸彩送iphone 13、switch　　

▲元旦在藤山步道升旗。（圖／彰化縣政府提供）

▲元旦在藤山步道升旗。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣即將榮光邁入建縣300週年，為迎接2022年縣政府於明年元旦移師到南彰化，將在員林市運動公園(藤山步道)舉行升旗及健走活動，將送出有國旗及桐花合織的毛巾、及iphone 13、電視機、冰箱、switch、空氣清淨機、腳踏車等摸彩品，縣長王惠美希望大家新的一年都能福虎生豐、幸福美滿。

縣府社會處表示，今年元旦升旗典禮首次在員林市辦理，並結合員林市公所主辦這次活動，特別規劃在人氣景點的藤山步道舉辦健走，沿途可以遠眺山景與市景，不僅有益身體健康，沿途步道兩旁還設置有許多台灣民俗俚語，讓健走的民眾能同時學習頗富樂趣的台語俚語。

▲元旦在藤山步道升旗。（圖／彰化縣政府提供）

縣府指出，元旦當天早上7點至現場報到後，可領取限量且印有國旗及桐花圖案的紀念運動毛巾一條，升旗典禮完畢後有暖身操，接著沿著藤山步道健走至鳳天宮後返程，全長約4公里，沿途還有許多在地產業、農特產品及特色美食小吃可逛、可品嘗，是適合全家大小一起出遊的大眾路線。

王惠美強調，好的開始就是成功的一半，元旦一早來接受太陽的洗禮，讓您旺旺旺一年，祝福大家虎年都能虎虎生風，虎年行大運，誠摯邀請大家111年1月1日一起來藤山健行，參加元旦升旗典禮。

▲元旦在藤山步道升旗。（圖／彰化縣政府提供）

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