探11℃！1圖看全台跨年煙火、元旦曙光天氣　雨區擴大時間曝

▲各地跨年煙火、元旦曙光天氣一覽。（點可放大圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，跨年夜至元旦晨，各地平地最低氣溫大約在13至15度，新竹以南部分平地因強輻射冷卻作用，元旦晨氣溫降至11度以下。天氣風險公司則製作圖表，讓民眾秒懂跨年夜看煙火、元旦迎曙光各地天氣。

中央氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（30日）東北季風開始影響，冷空氣含水量沒之前那麼多，東半部特別是沿海比較容易下雨，而越往基隆北海岸及大台北東側比較有感受降雨，其他地區為雲多偶飄雨。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，這波冷空氣強度為靠近大陸冷氣團的東北季風，比較低溫時間落在今、周五清晨，預估台北、宜蘭14、15度，桃園以南因有些輻射冷卻，低溫13、14度；高溫部分，北部、東北部今、周五17至20度，中部23度，南台灣25、26度，日夜溫差較大。

官欣平表示，這波東北季風影響到周日，中間有強有弱，周六元旦比起周五跨年和周日，低溫稍微升1度，北部高溫可來到20度出頭；周日東北季風和元旦比又稍增強，水氣有變多，北部、特別是桃園以北降雨機率提高；下周一、下周二東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫可來到21至23度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至元旦晨強度較弱的乾冷空氣影響，白天北台偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

▼連假天氣圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，跨年夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度，新竹以南部分平地因強輻射冷卻作用，元旦晨氣溫降至11度以下，戶外活動應注意保暖，東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動；元旦上午起冷空氣減弱，氣溫回升，西晴、東偶飄局部雨。



吳德榮指出，周日另一小股東北季風影響，大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲，北台天氣偏涼，中南部舒適早晚涼；下周一至下周三東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

▼台北101跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▼台中麗寶樂園跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）



▼嘉義劍湖山跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）



▼高雄義大世界跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）

