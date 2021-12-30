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19歲妹「戒指被硬扯下」　中指「血肉跟著分離」剩一根白骨！

▲▼19歲妹「戒指被硬扯下」　中指「血肉跟著分離」剩一根白骨！。（圖／翻攝微博）

▲少女中指血肉分離，剩下一根白骨。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名19歲少女的左手中指因戒指遭劇烈外力拉扯，指甲、皮膚及皮下組織全被撕下，整根手指只剩一根「白骨」。少女後來被轉院至上海第六人民醫院，醫生透過皮瓣移植再造術，成功重建了少女的手指外觀，並修復了手指功能。

上海第六人民醫院的骨科副主任周征兵表示，少女手指的「脫套傷」明顯是在外力作用下致使皮膚和皮下組織從深筋膜深面強行剝脫，「當時她手上的戒指被某種東西掛住，通過迅速、劇烈的外部力量撕扯，將手指皮肉撕脫。」

周征兵提到，這個傷口就像從手上脫掉手套一樣，整個手指的皮膚軟組織包括神經、血管及指甲甲床等全部剝脫。

▼醫院進行重建手術。（圖／翻攝微博）

▲▼19歲妹「戒指被硬扯下」　中指「血肉跟著分離」剩一根白骨！。（圖／翻攝微博）

為了讓少女能過上正常生活，專家們規劃了一個重建方案，骨科張長青教授表示，「結合臨床判斷，孩子的指骨基本還是完全的，伸曲功能都應該還在，我們要做的就是通過皮瓣移植再造術，重建手指外觀，修復手指功能，7公分的手指需要做全手指修復，不僅要考慮外在的形象需要，更要考慮內在血液供應、神經感覺及肌腱功能需要。」

醫療團隊最後決定，選取右足踇甲瓣及足背皮瓣作為供體修復中指，同時再用髂腹股溝區的旋髂淺穿支皮瓣修復足部供區，完整保留了足部的5個腳趾，力求在再造手指的同時使供區的損傷達到最小化。

手術長達13個小時，首先是先將少女的種到腹部的手指分離出來，重新清創，接著取踇甲瓣及足背皮瓣，再完成骨與關節的固定、指甲甲床的修整塑形，然後在手術顯微鏡下，以顯微縫合線將踇甲瓣的神經、血管與手指的神經血管一一吻合。

手術最終順利完成，少女的手指恢復成了有血有肉的樣子，並在一周治療後，左手中指已經可以活動，將接受進一步的康復訓練。

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