9年女友逼買34萬鑽戒！他拒絕遭嗆「耽誤青春」...網一面倒勸：快逃

▲原PO受不了女友虛榮，上網求助網友「到底要不要分手」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

男女交往價觀念很重要。就有一名男網友表示，和女友雖然交往9年，價值觀卻天差地別，經常吵到快分手，但因為相愛，總有一方會先低頭和好，於是就一直這樣分分合合，最近女友想結婚，看中一枚34萬的鑽戒，讓他直接傻眼拒絕，沒想到被罵「耽誤她青春」。網友一看紛紛勸他快逃。

一名24歲男網友在Dcard上以「價值觀不同 但我真的很愛她」為題發文，表示和女友國中就認識、交往，至今已9年，期間分手好多次，更有一次分手長達半年，但最後都因其中一方受不了而去找對方復合，「我們都很愛彼此，但這段感情卻談得好累」。

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「回想其實我們價值觀從蠻早就出現衝突了」，原PO指出，自己不太愛出風頭，對流行也沒有興趣，但女友不一樣，喜歡要他買情侶衣、鞋，「跟她說不要她就會生氣，說誰的男友都直接送她，我連跟她買一樣都不願意之類的」。

原PO表示，「聽到這裡一定很多人覺得到底幹嘛不分，我自己也不知道，有時候真的氣到發抖，但只要分開幾天，我就會又受不了跑去找她，諸如此類的狀況就這樣在我們9年的感情中不斷上演」。

▲女友逼買34萬鑽戒。（圖／翻攝自Dcard）

他透露，女友一直跟他說想結婚，但自己認為還很遙遠，走一步算一步，最近她連婚紗、場地、喜餅甚至戒指都想好了，選了要價34萬元的婚戒，讓他大傻眼，還被女友以「結婚是一輩子的事」回嗆，「我開始認真理性的思考這段感情，真的是我想走一輩子的嗎？我是真的很愛她 還是只是習慣她的存在呢？」

男子表示，前幾天和她說，覺得各方面不穩定，結婚有點太倉促，「她理智線斷掉，一直嚷嚷我耽誤她青春還不負責等等」，因此冷戰到昨天，好不容易快和好，昨晚說最近想買二手機車代步，又被嫌丟臉，讓他非常心累，「在思考到底要不要分手，但每次一提分又會落入回憶殺」。

網友看完都要他快逃，「人生規劃跟價值觀就不一樣 放過彼此對雙方都好吧」、「看完整篇，我只看到34萬的婚戒」、「她只想到自己吧 沒有想過你的感受」、「好扯！你腦袋撞到嗎？幹嘛養一個公主」、「分手吧，她需要跟有錢人在一起」、「說不定你分手後一陣子會感謝做決定當下的自己」、「分手吧！她需要跟有錢人在一起」。