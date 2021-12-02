吃便當驚見「斷掉的手指」　想起老闆娘笑容秒發寒！網一看尖叫

▲原PO買便當時，老闆娘熱情加菜。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者施怡妏／綜合報導

不仔細看還以為真的是手指頭！一名男網友日前到便當店買飯，主菜選了蒜泥白肉，但因為店家快打烊了，所以老闆特地加菜，說要讓他吃飽一點，他回家後打開便當狂嗑，在快吃完的時候咬到類似軟骨的東西下意識直接吐出來，結果竟然看到一隻斷掉的手指頭，立刻拍照PO上網，網友們也驚呼「太恐怖了吧！」

原PO在Dcard上發文，回家前去了常去的便當店買飯，主菜選了蒜泥白肉，結帳時老闆娘特地幫他加菜，笑著對他說吃飽一點，回家打開便當開吃後，吃到一半發現咬到類似軟骨的東西，反射性吐出來，「吐出來看到的東西，讓我腦裡立馬浮現老闆娘的笑容」。

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他PO出圖片，只見該食物乍看之下，真的跟手指頭長得一模一樣，連指甲都完美複製，「從任何角度看都跟手指沒兩樣」，最後他帶著懷疑的態度把便當吃完，「邊吃邊想，豬的手指應該不是長這樣吧，老闆娘笑呵呵的臉又浮現在腦海中，這到底是什麼動物的手指？」之後他把骨頭拿去洗，將肉拔開，真的是軟骨沒有錯，「恐懼消失，莫慌，就是很長的軟骨罷了，幸好不用去警察局一趟」。

▲原PO拍下驚人的畫面。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友們表示，「怎麼看怎麼像真的手指被滷到咪咪冒冒欸」、「感覺好像是虎姑婆的指頭」、「想到切菜把手指剁掉的畫面」、「真佩服你能把便當吃完沒崩潰」、「默默看了我的手指⋯⋯」「所以是啥啊，這個太惡夢的畫面了吧」。

有網友仔細觀察猜測，「應該是排骨吧」、「那怎麼看都像豬軟骨吧」、「豬軟骨剛好長的像而已啦」、「感覺就不是手指，應該是豬軟骨之類的」、「這排骨吧，指甲部份是軟骨」。