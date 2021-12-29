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蔡英文號召挺「靜昶」！趙少康批滿腦子政治：顯見吃乾抹盡心態

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝） 

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選及立委林昶佐罷免投票將於明年1月9日登場，民進黨主席蔡英文今（29日）於中常會喊出「靜昶守護」，呼籲支持者「進場」守護家鄉，當政治惡鬥的終結者；晚間，民進黨籍官員及公職陸續更換臉書頭貼響應。對此，中廣董事長趙少康批評蔡用力輔選，顯見吃乾抹盡的心態，且對於民進黨執政縣市的酒駕肇事死亡數沒有表達任何關切，滿腦子只有政治。

趙少康29日晚間在臉書示，比起自己的看法，中正萬華在地民眾對於罷免林昶佐的新聲更值得重視，因此前陣子他請團隊前往中正萬華指標性的人潮聚集點，包括龍山寺、環南市場、南機場夜市等，隨機訪問民眾對罷昶案的意見。

「對訪問結果我不多加評論，只如實呈現，讓中正萬華選民及社會大眾自己評斷。」

趙少康說，實際上，中二立委補選及罷免林昶佐投票，國民黨選擇尊重在地聲音，沒有積極投入輔選，而是讓國民黨候選人顏寬恒自己操盤，罷免林昶佐則毫無介入；但反觀民進黨，不只綠媒每天清算顏寬恒，立委、議員也輪番替民進黨候選人林靜儀及林昶佐站台，今天連蔡英文都以總統之尊站上第一線，親下動員令，在正常上班時間替林靜儀、林昶佐兩人輔選，全黨上下只剩選戰，無心國政莫此為甚。

趙少康指出，民進黨在立法院擁有60多席立委，對國民黨只有的30多席一向採取輾壓策略，只要「少數服從多數」，完全不管「多數尊重少數」，其實民進黨在立院居絕對優勢，多一席少一席根本無關痛癢，但蔡英文仍舊如此用力，顯見她吃乾抹盡的心態。

趙少康批評，去年1到10月全台酒駕肇事死亡數，民進黨不過執政7個縣市，就包辦了前四名，但蔡英文沒有任何關切，只為了「靜昶守護」大動作換臉書頭貼、封面相片。「我要提醒蔡英文，身為總統，應該把國家大事和人民生計放在首位，念茲在茲，滿腦子政治只會讓全民心寒絕望、苦日子過不完。」

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