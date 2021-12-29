民進黨迎戰2022！蔡英文親掌選對會　工作小組成員一次看

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨29日召開中常會，會中依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」規定，為辦理2022年大選提名之相關作業，通過成立「2022年選舉對策委員會」統籌辦理，由主席蔡英文擔任召集人，委員會名單包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前台中市長林佳龍、前黨秘書長洪耀福、黨秘書長林錫耀。

此外，民進黨於「2022年選舉對策委員會」下設「協調工作小組」，執行有關提名之徵詢、協調工作，以利整體佈局，促進黨內團結合作，由洪耀福、林錫耀擔任共同召集人，小組名單分別為：吳秉叡、王定宇、蔡易餘、何志偉、黃承國、梁文傑、陳茂松、趙天麟、高志鵬、劉維鈞等人。

針對成立「2022年選舉對策委員會」案，蔡英文表示，2022年的地方大選，不只對黨的執政路線，對於下階段的國家穩健發展更是至關重要，今天成立選對會，只有一個目標，就是為黨，也為地方找出最好的人選，全黨團結一致，爭取勝選來實踐我們對人民的承諾。

蔡英文強調，提名選拔的過程，一定有競爭，但我期待所有的同志，都能在「為台灣、愛護黨、團結共進」的信念下，讓提名的競爭是良性競爭，能夠激盪出對地方發展、對人民福祉有利的政策方案，一起找出最適當的人選，來迎接挑戰。

蔡英文說，回顧2018年的經驗，混亂的錯假訊息、負面選舉手法，幾乎沖散了我們的隊伍，這次我們要取教訓，用最精實的陣容、最團結的精神，來爭取國人的信任，全力打贏這場選戰。