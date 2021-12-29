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社會 社會焦點 保障人權

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公小黃駕照被收回　嘆：怎麼幫他們

記者賴文萱／高雄報導

高雄BMW男黃子洋26日酒後開車撞上林姓一家四口，導致37歲的媽媽范女送醫不治，爸爸跟2姊妹也受到重傷，仍在在加護病房。林阿公談及一家人的傷勢表示，兒子跟大孫女都被撞到腳斷掉，腫得很嚴重也沒辦法安排下一次開刀，尤其小孫女撞到腦，狀況比較嚴重，眼睛張不開還沒清醒，憂心往後醫療照顧費用，只剩2個老人無法負荷。

談到兒子一家現況，林阿公接受《ETtoday東森新媒體》專訪時表示，兒子腳被撞斷了，腫得很嚴重，還沒辦法動刀，醫生說要等消了，下周一才能開刀。大孫女雙腳也被撞斷，連牙齒也都沒有了，尤其小孫女是撞到腦部，情況比較嚴重，現在眼睛張不開，都還沒清醒。

▲▼高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

談到小孫女的傷勢，林阿公嘆口氣說，「她整個背部皮膚都爛掉了，才剛剛去藥局買人工皮讓她貼上，貼了好幾塊...」

尤其兒子、2個孫子現在傷勢都仍嚴重，還住在加護病房，林阿公也不敢告訴他們媳婦（范女）不治的噩耗。他說，兒子現在都不能講話，主要是給他吃安眠藥讓他睡著，「現在不可能跟他們講啦，講了會更影響他們的心情，不知道怎麼辦，唉...。」不過，由於往生的范女安排要在1/7火化，依照現在3人傷勢，恐怕無法陪伴最後一程，令人相當鼻酸。

高雄市長陳其邁27日上午前往高雄長庚探視林姓姊妹，並表示市府會全力照顧傷患與家屬，而醫療自費部分，長庚醫院將會予以協助，家屬無需擔心費用負擔。

不過，林阿公對於往後漫長的復健照顧之路感到相當憂心，他說，本來兒子、媳婦2個人都有在上班，一個在電子公司、一個在貨櫃報關行，結果一家子都被撞，現在只剩下他跟太太兩個人，擔心後續在照顧、復健費用上會有困難。

林阿公無奈表示，他自己之前是在開計程車，現在已經超過70歲，駕照被監理所收回去，沒辦法再開車，太太是在自家開家庭美髮店，「洗一次頭100元，有時候鄰居來洗還只算70元，但最近生意也不好，有時候一天有賺到200元就很開心了。」

今天有老鄰居前往林家關心、想要送上慰問金，他表示，看到新聞後很難過，因為全家人都受傷，很擔心他們後續還要用到大筆錢，希望來幫忙他們度過難關，大家互相幫助。

▲▼老鄰居前往被酒駕撞的林家想送慰問金幫忙。（圖／記者吳世龍攝）

▲老鄰居前往被酒駕撞的林家想送慰問金幫忙。（圖／記者吳世龍攝）

當地誠德里里長陳世寶表示，他今天已經收到有6、7個表達想要捐款，包含個人、廟宇等善心人士等，主要是看到林家人現在傷勢這麼嚴重，預計後續復健還要一段時間，許多人都想要幫忙他們。

不過，依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制，針對林家人狀況，高雄市社會局表示，可聯繫鳳山社福中心（07-7427247），會協助將捐款相關資訊媒合和提供給家屬。

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