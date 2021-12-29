國民黨翻綠營新聞稿三問蔡英文　把彰化、苗栗當二等公民？

▲文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

民進黨力推「竹竹併」，引發在野黨砲轟「英人設市」，國民黨文傳會主委凌濤29日翻出民進黨2009、2011年的新聞稿內容，大酸蔡英文換了位置換了腦袋，不僅當時對於國土規劃的主張完全跳票，上任多年至今更「進度為零」，呼籲蔡英文應先向2009及2011年的蔡英文道歉，立即召開國是會議，與國民黨朱立倫主席就「整體國土規劃」公開辯論。

凌濤三問蔡英文總統：民進黨曾經認為「大都會升格，鄉村變孤兒」，如今僅推「竹竹併」豈不是讓苗栗縣成為台灣區域發展孤兒？民進黨當時主張「財劃法要調整」，如今卻忽略財務資源不均，硬在2022闖關？蔡英文2011在十年政綱媒體座談會表示「南部的重視程度不足，甚至於中部也無特別考慮到均衡發展的問題」，如今對彰化升格隻字不提，將彰化縣民當作二等公民？

凌濤爬梳當時民進黨新聞稿，提到「縣市地位平等」：民進黨主張「將縣市分級，將使非都會區的縣市居民成為二等公民」，還說「更嚴重的是『都』與『縣』的規模不成比例，將人口稠密的都會區合併升格，卻限制其他非都會區的合併發展，使城鄉差距越拉越大。」最後的結果就是「大都會升格，鄉村變孤兒」，對照民進黨現在強推的「竹竹合併」，豈不是讓苗栗縣成為台灣區域發展孤兒？

凌濤提及，民進黨當時主張「在現行的財政收支劃分法的設計中，統籌分配款的分配方式，是少數直轄市分大餅，其他眾多非直轄市分小餅；自有財源豐沛的都會區分得多，財政窘困的農工縣市反而分得少，非常不合理。」對照蔡英文為了林智堅一人政治前途，不顧「財劃法」未妥善調整，倉促將《地制法》逕付二讀，明顯有失妥適，更打臉當年的自己。

凌濤更拿出2011年「十年政綱－區域發展與治理篇」媒體座談會的新聞稿打臉，蔡英文曾強調，「政府在整個施政期間對南部的重視程度不足，甚至於中部也無特別考慮到均衡發展的問題。」、「中央、地方政府的財政關係及治理權責必須進行調整」，如今卻對彰化等縣市升格討論視而不見。

凌濤表示，時任嘉義縣長陳明文及政策會副執行長劉建忻開記者會曾提到三點，如今對照民進黨「因人設市」顯得相當諷刺，主詞替換後也非常適切地體現民進黨今天的做法，亦即：「民進黨的行政區劃充滿政治計算」、「國民黨的基本態度：平等、均衡、公平」、「若升格延選，年底將是升格孤兒、二等縣市的選舉」，2009年在野的民進黨重重的打了2021位高權重的民進黨一巴掌。