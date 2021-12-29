快訊／酒駕判刑到殯儀館服役！陳其邁怒祭5重罰　累犯限制住居

▲三度酒駕男移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

有鑒於近日酒駕案件頻傳，高雄市政府透過新聞稿嚴正表示，已持續展開全市取締酒駕之大執法，取締時除遵守相關法律程序及更會加強現場蒐證，以便法院從重判刑。市府強調，絕對嚴格取締酒駕，執法不會有假期，全力打擊酒駕行為，已邀地檢署共同研議，不排除未來讓酒駕判刑者到殯儀館提供義務勞務，並對累犯限制住居。

陳其邁市長29日邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署，與市府警察局、法制局、交通局等相關局處共同研議相關配套措施，採取具體行動，強力取締執法，以達成嚇阻酒駕之效果。

市府邀集高雄地檢署及橋頭地檢署共同研議，在酒駕案件之執法上，達成下列5點共識，分別是：

第一、酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至殯儀館易服社會勞動或提供義務勞務。

第二、偵查中對於酒駕累犯，將視情節諭知酒駕者必須在固定時間向轄區派出所報到、限制住居，以防止其再次酒駕。

第三點、對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡或事後有逃避責任之情形，請檢察官得視情節向法院聲請羈押。

▲三度酒駕男移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

第四、如有事實證明酒駕者業經勸導仍執意開車，或有故意快速行駛、闖紅燈或連續衝撞之犯行，警方將檢具事證，建請檢察官得視情節以具有不確定殺人故意之殺人罪進行偵辦。

第五、最後對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡者，地檢署將儘速偵結，並向法院具體求處重刑，以嚴懲酒駕。

另，現行中央法令遭外界質疑有罰則過輕、無法遏止酒駕歪風之缺失。對此，市府同步提出六大修法建議，期能完善法令規範，保障市民生命安全，爰修法建議如下：

一、酒駕者肇事致人重傷或死亡者，除罰鍰、吊銷其駕駛執照及不得考領外，並建議沒入車輛。

二、車主在明知駕駛人飲酒仍將車輛交於酒醉者駕車之情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主之駕駛執照。

三、建議將酒駕累犯之定義自五年延長到十年，亦即十年內再犯者即屬之；而對於有酒駕紀錄者，限制其僅得駕駛具備酒精鎖之車輛，以防範酒醉者駕車上路於未然。

▲高雄二寶媽遭酒駕撞死，年邁父母受訪 。（圖／記者吳世龍攝）

四、對於酒駕致人重傷或死亡者，建議以不確定故意殺人罪之刑度論處。

五、建議酒駕者之同車乘客須連帶負刑事責任。

六、建議公布酒駕者姓名並於其身分證註記酒駕。

除強化酒駕案件之執法及提出中央法令之修正建議外，市府將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金之相關規定，增加酒駕案件之檢舉誘因，藉由提高檢舉量來減少酒駕案件之發生，期能在中央法令完備前，加強保障及守護市民生命身體之安全。



高雄市政府表示，酒駕肇事致死，是萬惡之事，為社會公眾所不容，市府一定會強力執法，呼籲酒後勿心存僥倖，酒駕行為害己害人，避免更多讓人心痛的悲劇再發生。

▲高雄二寶媽遭酒駕撞死，年邁父母受訪 。（圖／記者吳世龍攝）