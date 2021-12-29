大陸首次發布出口管制白皮書 　將加快制定統一出口管制清單

▲大陸國務院新聞辦公室12月29日發布《中國的出口管制》白皮書。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室12月29日發布《中國的出口管制》白皮書。內容提到對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，這是國際上通行的做法。

這是大陸首次發佈出口管制的白皮書，旨在全面介紹中國完善出口管制治理的立場、制度和實踐，闡述中國維護世界和平與發展，維護國家安全和國際安全的主張和行動。

白皮書顯示，中國將繼續推進出口管制法治化建設。抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作，嚴格保護市場各方主體的合法權益。

據《澎湃新聞》報導，白皮書全文9千餘字，由前言、正文和結束語三部分組成。正文包括四個部分，分別是中國大陸出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

大陸十三屆全國人大常委會第22次會議去年表決通過出口管制法，並自同年12月1日起施行。該法明確，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。