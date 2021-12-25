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進一步敞開大門！　陸商務部：將持續擴大外商投資市場准入

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文25日，在「中國加入APEC三十週年工商界主題活動暨2021年APEC工商領導人中國論壇」上表示，今年大陸還將繼續壓縮外資准入負面清單，擴大外商投資市場准入，加強投資促進和保護。

王受文指，今年9月16日，中國申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定，也就是CPTPP。11月1日又申請加入數字經濟夥伴關係協定(DEPA)，這是中國對外開放的重大舉措，表明了中國支持自由貿易，中國支持推動經濟全球化和區域經濟一體化的堅定的決心。

他表示，中國將通過積極改革，努力全面達到 CPTPP和DEPA的規則標準，並且在市場准入領域做出超過中國現有既有實踐的高水平的開放承諾。

王受文對工商界提出建議，要抓住數字經濟的發展機遇，中國企業應當利用好在數碼技術、互聯網應用和廣闊市場上的先天優勢，加快對傳統產業的數碼化轉型，深入參與亞太數字經濟產業鏈、供應鏈合作，在全球數碼化進程中搶佔合作先機，挖掘合作潛力。

他提到，目前中國和現有自貿夥伴的貿易額在總的對外貿易額中的比重已經達到34%。今年前10個月，中國同自貿夥伴的貿易增速為23%，比中國與非自貿夥伴的貿易增速高了1.5個百分點。全球規模最大的自貿協定RCEP，中國也是成員，將在下周末正式生效，商務部將會會同相關的部門發布關於高質量實施RCEP的指導意見，力爭幫助企業了解和利用好這個非常重要的協定。

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