陸2021十大事件（上）：中共建黨百年、鄭州暴雨292人遇難

記者魏有德／綜合報導

中國大陸2021年在新冠肺炎變種病毒疫情反覆襲擾下，完成中共建黨百年慶祝大會，六中全會也順利舉行，並通過第三次歷史決議，擘劃下個百年的新目標。在社會發展上，教育雙減政策的推行，改變原有補教業野蠻生長的情況；太空站天和核心艙啟用後，加速大陸布局太空時代的腳步。鄭州百年一遇的暴雨，292人遇難、超1400萬人受災，造成大陸今年最慘重災情。

（一）中共黨慶習近平「百年藍圖」演說 天安門7萬人「脫罩」秀抗疫成果

中共中央總書記習近平7月1日登上北京天安門城樓，在胡錦濤、溫家寶等第四代領導人及現任政治局7常委的陪同下，發表建黨百年的重要談話。習近平的談話全文約7300字，核心理念為實踐中華民族偉大復興及全面建成中國特色社會主義下的第二個百年奮鬥目標。

這場百年黨慶慶祝大會約有7萬名各界人士到場參與，同時，為向世界彰顯「清零政策」的抗疫成果，與會人士均「脫罩」出席，會後也無傳出確診案例，令收看直播的全球觀眾嘆服。此外，解放軍空軍戰力也在這場慶祝大會上大秀肌肉，派出包括殲-20、武直-10等新一代戰力，向外界宣告，中共下個百年奮鬥過程中的捍衛力量。

（二）中美元首視訊峰會 雙方明確告知「底線」籲坦誠對話

美國總統拜登（Joe Biden）上任後先於農曆春節與大陸國家主席習近平通話，受疫情影響，雙方不僅未能見面會談， 對話也暫時中斷。經過大半年時間，兩國元首終於在11月16日進行歷史性的視訊峰會，雙方也各自選出包括外交、經貿等5名對等的官員列席，以示尊重。

習近平在峰會中當面告知拜登，諸如涉疆、涉港及涉台問題等核心議題上是大陸內政的底線，希望美國尊重並謹慎行事，同時，習近平也將大陸和美國比喻成世界上的兩艘巨輪，已經可以比肩而行，期盼雙方在新時代能堅持相互尊重、合作共贏及和平共處的原則，平等互利交往、坦誠對話。

（三）新冠變種病毒襲擾「清零」政策防疫情蔓延 大陸全程接種人口突破12億

新冠肺炎疫情肆虐全球，民眾盼望透過疫苗遏制疫情也隨著病毒的不斷變種而延後。大陸對於新冠肺炎始終採取「清零」政策，一方面透過施打疫苗增加群體抵抗力，另一方面，大規模的核酸檢測、高中低風險區劃分、入境防疫隔離規定、邊境城市人流管控成為常態。

數據顯示，至12月25日止，大陸已經有12億人口完成全流程接種（2劑疫苗），覆蓋率已達8成5，對於高風險人群的第3劑加強針疫苗施打也正加快腳步進行。此外，大陸首款治療新冠肺炎的藥物於12月8日正式獲批上市，正待最後評估後即可投入市場使用。

（四）鄭州「720」特大暴雨致292人遇難 黃河潰堤1453萬人受災

河南鄭州7月20日發生的特大暴雨，數小時內洪水沖進市區，水灌地鐵5號線瞬間淹至乘客頸部，再加上30萬噸水湧進交通大動脈的京廣隧道，導致部分民眾不及逃出，慘遭滅頂。大陸國務院隨即派出調查組趕赴鄭州，事後統計，鄭州市區在整起事件中共有292人遇難，47人音訊全無。

數據顯示，鄭州市因洪水、土石流導致189人遇難；因房屋倒塌導致54人遇難；因地下室、車庫、地下管廊等地下空間溺亡39人，其中，地鐵5號線14人遇難，京廣路隧道6人遇難；另有其他遇難者10人。此外，同樣受到暴雨釀災的河南省則有1453萬人受災，織緊急避險93.38萬人，直接經濟損失1142.69億元人民幣（約4913.56億元新台幣）。

（五）H&M開啟「新疆棉」之亂 陸網抵制反擊藝人急切割品牌代言

瑞典品牌H&M拒絕使用「新疆棉」，NIKE、adidas等品牌陸續被大陸網友搜出同為拒買新疆棉的「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）會員，官網及微博皆被網友出征。包括《環球時報》、《人民日報》在內的官媒接力發聲，劍指以美國為首的西方世界主導這次的拒買事件。

外企抵制新疆棉的行為除引發網友不滿，大陸藝人也迅速對此做出切割，終止與相關品牌的代言合作。相較於民間的火力四射，大陸官方則透過多場新疆官員的記者會向外界釋疑，更邀請西方國家記者前往新疆實地探訪。新疆棉議題最終升級到政治外交層級，美國參議院還表決通過禁止新疆原料和成品輸往美國。

