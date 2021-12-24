狂咳嗽暗示！馬尾妹考駕照失誤不斷　考官「眼神死」爆紅

▲網路瘋傳一段女子考駕照的過程。（圖／翻攝自微博／交通安全蜀黍）

實習記者林郁婷／綜合報導

通常在正式考駕照前，會有模擬考來讓考生提前熟悉程序。大陸近日即流傳一則女子在模擬考試時不斷失誤的影片，就算考官不停用各種方式提醒，甚至為了讓女子記得先檢查車輛，「出手」阻止她扣安全帶，她仍失誤連連，讓考官「眼神死」一臉生無可戀，最後女子以失敗收場，而女考官「眼神死」的畫面卻意外在網路上爆紅。

微博博主「交通安全蜀黍」上傳這則影片在微博上瘋傳，影片一開始，女考生上車先將考試證件交給考官，就準備繫上安全帶，由於少做了下車檢查的動作，被旁邊的考官擋住安全帶插孔，她還一臉疑惑，兩人僵持了幾分鐘，女考生才想起來要先下車。

▲馬尾妹忘記下車檢查車體就打算開車，被考官出手阻止她繫安全帶。（圖／翻攝自微博／交通安全蜀黍）

重新上車後，女考生通過第一輪夜間指示燈測試，來到下一輪考試，發動車子準備起步時卻沒有反應，這時考官又「咳嗽幾聲」提醒，她才發現忘了放掉手煞車，但是開車後，馬上就因為沒有打方向燈，被扣100分。旁邊考官聽到後，表情瞬間垮掉，嘆一口氣頭歪向車窗，眼神也空洞地望向外面。

▲馬尾妹錯誤不斷，考官露出「眼神死」的無奈表情。（圖／翻攝自微博／交通安全蜀黍）

這段模擬考試影片引來大批網友熱議，不少人認為考官不應該提醒，「這就别上路害人害己了」、「安全員玩忽職守，應該開除」、「這样的人就別讓上路當殺手了」；但也有人沒想這麼多，只覺得安全員完美體現眼神死，「領的不是薪水是精神撫慰金」、「姐只能幫妳到這…」。