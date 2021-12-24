大陸多地政府部門下令「禁過平安夜、聖誕節」：希望弘揚傳統文化

▲大陸各地抵制聖誕節。（圖／中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近年頻頻抵制西洋節日，一些地方政府神經緊繃，先後發文要求抵制聖誕、禁過洋節。與此同時，大陸國家宗教事務局24日還發出賀信，祝天主教和基督教信眾節日快樂。

大陸不少地方政府也傳出禁止過聖誕的消息，一份12月18日發佈的戳蓋衡陽市政府印章的通知要求「黨員幹部」帶頭弘揚中華傳統文化，讓不過「洋節」成為自覺行動，帶頭實施中國傳統節日振興工程。

而另一份通知顯示，貴州省黔西縣教育機構12月23日要求當地學校禁止過聖誕節、平安夜等洋節，通知嚴禁學生包括幼兒到各教堂點扮演「小天使」等角色；嚴禁學生進入教堂參加聖樂分享，唱讚美詩等宗教活動；各學校要勸阻家長參與聖誕節、平安夜活動。

據《極目新聞》報導，此外，12月20日，網傳融安縣教育局發布一份「關於弘揚民族傳統文化禁止過洋節的通知」，在網上引起熱議。融安縣教育局稱，該文件是內部文件，目的是弘揚優秀傳統文化。

網傳的一份通知文件上蓋著融安縣教育局的公章，通知對象為融安縣各中小學和幼兒園。通知稱，帶有濃郁宗教色彩的西方節日「平安夜」、「聖誕節」即將到來，節日受到中國一些年輕人的追捧，商家也藉機造勢，營造氣氛，對傳統文化造成了嚴重的衝擊。根據上級文件精神，縣教育局決定禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動。通知最後，還留有融安縣公安局國保大隊的舉報電話。

▲融安縣教育局發布禁過洋節。（圖／中新社）

22日，融安縣教育局工作人員證實，網傳文件屬實，這是針對系統內學校內部文件，被人放上了網路，「文件的目的是希望弘揚中華優秀傳統文化，可能用禁止有點過火，引起了輿情。」

與此同時，大陸國家宗教局在賀信中說，希望天主教、基督教界的朋友們繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國宗教中國化方向，積極踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚中華優秀傳統文化，促進宗教關係和諧，不斷加強自身建設，提高自我管理能力，為決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。