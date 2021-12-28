柯文哲敬老金覆議遭否決　宋楚瑜：市府硬照性子走台灣民主可能會死

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於台北市議會大戰市長柯文哲的重陽敬老金發放問題，親民黨主席宋楚瑜28日直指，市議會先表決發放不排富的敬老金，但隨即由柯文哲領導的市政府提出覆議，市議會又再度用多數票否決覆議案，結果北市府卻表示將轉送行政院把敬老金條例函告無效，發不發敬老金還不一定，如果市府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。

談到近期台灣政治圈爭議不斷，包含總預算案逕付二讀、敬老金覆議、台南議會提案改國號，宋楚瑜表示，最近常聽到有人高喊「民主已死」，自己親眼見證台灣民主化的進程，擁有權力的執政當局如何用不流血的憲政改革，一步步走到今日，「我倒想從最近幾件事來談談，如何保護台灣的民主不死？」

宋楚瑜說，最近立法院最爭議的大事，就是民進黨將111年度中央政府總預算案，不經委員會審查，直接逕付二讀。而經過媒體大幅報導、在野黨大肆批判下，民進黨最終同意復議，總預算回復到委員會審查階段。這總算是對台灣民主不想死做了努力的例證。

宋楚瑜表示，再看到台北市議會也有爭議的大事發生，對於敬老金排不排富的問題，市議會與市政府鬧的很僵。台北市議會先表決發放不排富的敬老金，隨即市政府提出覆議，台北市議會又再度用多數票否決覆議案，結果北市府卻表示，將轉送行政院把敬老金條例函告無效，發不發敬老金還不一定。

宋楚瑜指出，覆議被否決，當前世界民主慣例處理的方式是接受或辭職，如果民主遊戲規則大家都遵守著走，台灣民主自然不死，但當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。

台南市議會通過一項臨時提案，內容是建請中央改國號，將中華民國改為「台灣共和國」，宋楚瑜表示，更令人瞠目的是這個提案還是國民黨議員所提出來，並在民進黨議員不反對下通過。對此，國民黨中央卻說「理解議員用意」。

宋楚瑜批評，面對如此大是大非之事，明知處理兩岸問題已經十分複雜，最怕擦槍走火，自詡為最大在野黨，卻可以放任政黨議員輕率提案，政黨可以置之不管，也不採取補救措施撤回提案，「倘若台灣每個政黨對於從政同志都是這樣的態度，台灣政黨政治如何建立責任政治？民主豈能不崩潰？台灣的民主能長命百歲嗎？」