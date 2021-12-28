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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李德維酸竹竹併依舊是「英人設事」　只是那個人不是林智堅罷了

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨更批評地制法修法是為新竹市長林智堅再戰2022「量身打造」，而林智堅昨（27日）證實，已放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」，希望在野黨停止政治操作，對此，國民黨立委李德維指出，綠營「英人設市」的難看吃相並未改變，「只是那個『人』，可能是林智堅以外的另一個人罷了。」

林智堅說自己將「棄選」根本就不存在的「大新竹市長」。但不知道是不是自戀過頭了，開記者會把自己塑造成「忍辱負重」，其實是因為吃相難看，腹背受敵，不但社會輿論批評，連綠營自己都挺不下去。

李德維表示，平心而論，竹竹可不可以合併升格，竹竹需不需要與苗栗合併升格，乃至於整個國土規劃，直轄市的配置，當然都可以討論，也應該要討論，但這其中的關鍵環節，在於區域發展的現在未來，在於財政收支的分配運用，在於非直轄市的發展落差，「不在你林智堅的選與不選。」

但在昨日林智堅的臉書貼文中，國民黨議員王鴻薇留言嗆聲「你趕快宣布不選，我就支持合併，不過量你不敢吧」，之後林智堅宣布不選，王鴻薇則回應，「雖然林智堅是被我刺激到而忍痛宣布棄選，我王鴻薇說到做到，肯定林智堅讓這場『英人設市』的合併鬧劇到此為止，所以我會支持大新竹市的合併。」

對於林智堅宣布棄選，李德維指出，當初之所以被罵，就是因為「英人設市」，不討論那些規劃，只是為升格而升格，就滿口瞎掰硬拗，現在就算林智堅宣布棄選，也沒有改變民進黨急如星火，「英人設市」的難看吃相，「只是那個『人』，可能是林智堅以外的另一個人罷了。」

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